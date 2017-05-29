  • Фотограф провел 4 года под водой ради одного снимка
    Фото: Louis-Marie Preau/bioGraphic
  • Фотограф провел 4 года под водой ради одного снимка
    Фото: Sven Zacek/Wikipedia
Природа

Фотограф провел 4 года под водой ради одного снимка

Французский фотограф более 15 лет наблюдал за бобрами, живущими в его краях. Их деятельность проходит не только на суше, но и под водой, потому для наиболее интересного кадра человеку пришлось нести вахту, затаившись на дне реки.
Анастасия Баринова
29 мая 2017 в 12:48
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Обыкновенный, или речной бобр (лат. Castor fiber) широко распространен в Азии и Европе. Одним из мест его обитания является Долина Луары во Франции. Местный фотограф Луи-Мари Пре (Louis-Marie Preau) снимает дикую природу; в объективе его камеры — медведи, олени, совы и другие представители фауны.

Более 15 лет он наблюдает и за бобрами. Однажды Луи-Мари вспомнил необычную сцену с участием этих животных: на глазах у фотографа бобр добыл ветку, кора и листья которой должны были утолить голод членов его семьи. Но в тот момент у Луи-Маре не было с собой фотоаппарата, и об увиденном ему приходилось только рассказывать.

Для того, чтобы запечатлеть процесс добычи бобром корма под водой, фотограф в одежде для подводного плавания опускался на дно реки, где около 2−3 часов лежал неподвижно. Его терпение окупилось лишь спустя четыре года; результатом стал снимок взрослого бобра, который плывет со свежей тополиной веткой к своим троим детенышам, ждущим его в подводной норе.

Посмотрите на бобров-парашютистов.

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