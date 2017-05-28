Голубой кит был сбит кораблем у берегов Калифорнии
Источник: West Marin Feed
Голубые киты — самые большие существа на Земле. Их насчитывается 9 000 по всему земному шару, и около 2800 — у Калифорнийского побережья. Суда являются основной угрозой для китов, особенно во время сезона миграции.
Самка голубого кита длиной в 24 метра была выброшена на берег в пятницу, 26 мая, примерно в 21 километре к северу от Сан-Франциско, сообщает The Huffington Post. Ученые из Центра морских млекопитающих в Саусалито и Калифорнийской академии наук Сан-Франциско провели вскрытие в субботу, 27 мая, и взяли образцы крови и тканей.
«Нам редко предоставляется возможность исследовать голубых китов из-за того, что они находятся под угрозой исчезновения, — говорится в заявлении Барби Халаски, научного сотрудника Центра морских млекопитающих. — Возможность выполнить вскрытие поможет нам узнать больше об этом виде».
По словам Халаски, из-за удара корабля у кита было сломано 10 ребер и 10 позвонков от хвоста до середины тела.
More picts of the blue whale in Bolinas CA, @calacademy pic.twitter.com/GX6iuumYKm
— Brian Fisher (@ant_explorer) 27 мая 2017 г.
Biologists digging into the rare beached blue whale in Bolinas. Quite a scene, quite a smell. pic.twitter.com/hhfqqZdhQI
— The West Marin Feed (@WestMarinFeed) 27 мая 2017 г.