Природа

Голубой кит был сбит кораблем у берегов Калифорнии

Голубой кит, выброшенный на берег в северной Калифорнии, был сбит кораблем.
National Geographic Россия
28 мая 2017 в 17:32
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  • Голубой кит был сбит кораблем у берегов Калифорнии

Источник: West Marin Feed

Голубые киты — самые большие существа на Земле. Их насчитывается 9 000 по всему земному шару, и около 2800 — у Калифорнийского побережья. Суда являются основной угрозой для китов, особенно во время сезона миграции.

Самка голубого кита длиной в 24 метра была выброшена на берег в пятницу, 26 мая, примерно в 21 километре к северу от Сан-Франциско, сообщает The Huffington Post. Ученые из Центра морских млекопитающих в Саусалито и Калифорнийской академии наук Сан-Франциско провели вскрытие в субботу, 27 мая, и взяли образцы крови и тканей.

«Нам редко предоставляется возможность исследовать голубых китов из-за того, что они находятся под угрозой исчезновения, — говорится в заявлении Барби Халаски, научного сотрудника Центра морских млекопитающих. — Возможность выполнить вскрытие поможет нам узнать больше об этом виде».

По словам Халаски, из-за удара корабля у кита было сломано 10 ребер и 10 позвонков от хвоста до середины тела.

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