Природа

В Сибири требуется ввести межрегиональный режим ЧС

25 мая из-за поджогов травы в Сибири сгорели сотни домов. Погода во многих регионах остается пожароопасной, и любой поджог может привести к новым жертвам и пожарам, средств для тушения которых не хватит. По мнению «Гринпис России», требуется ввести межрегиональный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории Забайкалья и Красноярского края, Бурятии и Иркутской области.
Greenpeace России
28 мая 2017 в 16:14
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  • В Сибири требуется ввести межрегиональный режим ЧС

Восточная Сибирь

И в Бурятии, и в Забайкальском крае уже горят леса и случились пожары на других землях. «При таком прогнозе погоды есть очень высокая вероятность катастрофического развития пожаров. Не исключено, что города (в том числе столицы регионов — Улан-Удэ и Чита) будут страдать от дыма уже в выходные. Дым может приходить не только от близких к городам пожаров, но и из соседних регионов», — говорит руководитель волонтёрского отдела «Гринпис России» Григорий Куксин, добровольный лесной пожарный с опытом тушения лесов и торфяников более 17 лет.

Западная Сибирь

25 мая продолжились разрушительные пожары в Красноярском крае и пострадали населённые пункты в Иркутской области. Сгорели сотни домов и погиб ещё один человек. К сожалению, прогноз очень плохой: держится жаркая, сухая погода, ожидается сильный ветер. В зоне задымления могут оказаться Братск, Ангарск и, возможно, Иркутск. Огонь может снова угрожать сельским населённым пунктам.

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Сейчас режим ЧС действует в Красноярском крае и на пожары направлены значительные силы. Но их всё ещё недостаточно. В остальных сибирских регионах действует особый противопожарный режим, но он не позволяет мобилизовать дополнительные силы и, например, перебросить необходимую технику и людей из соседних регионов.

Что изменит режим межрегионального ЧС?

Режим ЧС межрегионального или федерального уровня позволит обеспечить переброску сил за счёт федеральных средств. Более низкий уровень режима ЧС или введение особого противопожарного режима предполагает, что все расходы несёт регион. В условиях острого дефицита средств регионы не смогут себе этого позволить, а переброска нужна именно сейчас, пока ситуацию ещё не поздно удержать от катастрофы, реагируя большими силами на начинающиеся пожары.

«Такие федеральные траты более чем оправданы, ведь они позволят избежать крупных лесных пожаров и пожаров в населённых пунктах. Отстраивать посёлки точно дороже. А жизнь людей бесценна», — говорит Григорий Куксин.

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