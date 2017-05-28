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Океан тумана заполнил Большой каньон: видео
На этом зрелищном видео можно увидеть, каким был Большой каньон миллионы лет назад, — но заполнен он не водой, а океаном тумана.
National Geographic Россия
28 мая 2017 в 12:21
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Миллионы посетителей в год приезжают в Национальный парк Гранд-Каньон в Аризоне, одно из семи природных чудес света и самый посещаемый национальный парк на западе Соединенных Штатов. Но не каждому удается стать свидетелем инверсии — аномального изменения температуры, способствующего образованию дымки, тумана, смога, облаков и миражей. Происходит этого из-за того, что более холодный воздух оказывается у поверхности Земли.
Кинорежиссеру Харуну Мехмединовичу удалось запечатлеть это явление в своем таймлапс-видео.
Это видео является частью проекта Skyglow Project. Фильм дебютировал на BBC Earth в начале мая и был просмотрен миллионы раз.