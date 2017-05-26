Косатки играют с синим китом: видео
В морской живой природе косатка (Orcinus orca) находится на вершине пищевой цепочки, не имея равных соперников. При этом суточная норма пищи взрослого животного может достигать 150 кг, поэтому охотятся косатки постоянно. Объектами может быть и мелкая рыба, и более массивные жертвы — например, киты.
В длину косатки достигают десяти метров, но даже крупнейшее на Земле животное, синий кит (Balaenoptera musculus), может быть объектом их охоты. Синие киты уже к семи месяцам имеют длину 16 метров, а в среднем размер взрослой особи — около 31 метра. Для того, чтобы одолеть такого гиганта, косатки выбирают максимально юного и неопытного представителя, нападая на него со всех сторон группой.
Недавно подобная сцена была снята в заливе Монтерей, лежащем вдоль центрального побережья Калифорнии. Экологи из организации Monterey Bay Whale Watch несли вахту в открытом море, когда заметили, как группа косаток атакует огромного синего кита.
Однако, как поясняют ученые, охотиться косатки не собирались: их для этого слишком мало, а кит — слишком крупный. При этом косатки известны своим интеллектом, социальными связями и любовью к играм. По всей видимости, в данном случае они просто решили порезвиться, дразня кита, но оставаясь на безопасном расстоянии: один удар хвоста 200-тонного гиганта способен убить или нанести увечья неудачливому охотнику.
Герой видео, синий кит, в игру не включился — повернувшись на бок, он поднял огромный столб воды и стремительно уплыл вдаль.
Посмотрите, как синий кит разыграл журналистов.