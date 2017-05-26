  • Жадный дельфин подавился осьминогом
    Фото: John Symons/Murdoch University
  • Жадный дельфин подавился осьминогом
    Фото: John Symons/Murdoch University
  • Жадный дельфин подавился осьминогом
    Фото: John Symons/Murdoch University
Природа

Жадный дельфин подавился осьминогом

Киты и дельфины иногда хватают добычу крупнее, чем могут проглотить, и в этом случае они гибнут от удушья. Во всех известных ранее случаях речь шла о рыбе, но теперь в список причин смерти официально добавился осьминог.
Анастасия Баринова
26 мая 2017 в 16:57
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У берегов западной Австралии обитают индийские афалины (Tursiops aduncus). В зимнее время большинство из них уплывает в теплые воды, а летом численность популяции удваивается. Многие из дельфинов занесены в каталог и имеют клички; ученые следят за их жизнью.

В 2015 году на берегу был найден двадцатилетний дельфин Джиллиган, известный биологам с 2007 года. За восемь лет наблюдений он попадался на глаза более двадцати раз и чаще всего — в компании двух других взрослых дельфинов.

У мертвой афалины изо рта торчали щупальца осьминога. Ученые предположили, что она подавилась своей жертвой, но подробности позволило узнать вскрытие. Исследование провели биологи из австралийского университета Мердока, его результаты опубликованы в журнале Marine Mammal Science.

Выяснилось, что Джиллиган поймал осьминога-маори (Macroctopus maorum). Это самые крупные и агрессивные представители отряда осьминоги, обитающие в акватории Австралии и Новой Зеландии. Двухкилограммовый моллюск, оказавшись в пасти дельфина, продолжал бороться за жизнь. Он активно использовал свои щупальца: присоски нанесли множество повреждений слизистой оболочке языка, глотке, пищеводу и боковым стенкам гортани дельфина.

По мнению биологов, сметь афалины наступила либо из-за нехватки кислорода, либо из-за инфаркта, вызванного выбросом в кровь катехоламинов, что происходит в стрессовых ситуациях.

Из-за своей большой пищевой ценности осьминоги часто являются объектом охоты дельфинов, у которых даже есть специальная тактика: они их сильно трясут, не позволяя щупальцам присосаться. Моллюск в этом случае быстро устает сопротивляться и оказывается съеден. По всей видимости, Джиллиган поленился атаковать по всем правилам. Еще одной причиной трагедии стала жадность дельфина — в его желудке было найдено немало рыбы и моллюсков, так что ловить еще одного осьминога ему было не нужно.

Посмотрите, как требуется обращаться с осьминогом.

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