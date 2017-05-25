Найдена подруга для одинокой белой медведицы
6 ноября 2015 года в зоопарке Колумбус (штат Огайо) восьмилетняя белая медведица Аврора родила двух медвежат. Выжил только один из них, но мать быстро потеряла интерес к детенышу. Воспитанием новорожденной занялись сотрудники зоопарка. Малышка, получившая кличку Нора, стала всеобщей любимицей. На видео фиксировался едва ли не каждый ее шаг, и вскоре Нора превратилась в самую известную белую медведицу на планете. Вот так она выглядела в первые дни своей жизни.
Спустя почти год Нора переехала в зоопарк штата Орегон, где подружилась с другим представителем своего вида — самкой по кличке Тасул. Однако это знакомство было не долгим: в ноябре 2016 года 31-летняя Тасул умерла, и с тех пор Нора проводит время в одиночестве. Это может пагубно сказаться на ее здоровье: юным медведям, обитающим в неволе, обязательно нужен партнер для игр. Проблема решится уже осенью: зоопарк Солт-Лейк-Сити в штате Юта готовит дом двум белым медведицам. В новый просторный вольер приедет не только Нора, но и ее ровесница из зоопарка Толидо (штат Огайо) по кличке Хоуп.
Еще через два года у специалистов появится новая задача: к этому времени медведицы достигнут половой зрелости, и им будет пора искать жениха.
В этой статье мы рассказываем о первых месяцах жизни Норы.