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Работа мечты: обнимать котов за деньги
Одна из ветеринарных клиник Дублина работает только с кошками, о чем и говорит ее название: Just Cat. Для того, чтобы обеспечить четвероногим клиентам максимум комфорта, клиника ввела должность «обнимателя».
Анастасия Баринова
25 мая 2017 в 16:13
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К поиску подходящего кандидата медицинское учреждение подошло со всей серьезностью. В объявлении перечислены требования к соискателю: он должен обожать кошек и уметь ухаживать за ними.
Чтобы нуждающиеся в лечении животные не нервничали, новый сотрудник обязан их обнимать и успокаивать: для этого ему необходимо иметь нежные руки и мягкий голос. Работа потребует выносливости: гладить кошек придется в течение всего дня; паузу можно будет делать лишь тогда, когда это позволят обстоятельства.
Конкурентными преимуществами станут «соответствующая квалификация» (по всей видимости, ветеринарное образование) и умение различать оттенки мурлыканья. Выпущенная ранее книга о кошачьем языке окажется полезной для соискателя необычной вакансии.