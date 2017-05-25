Природа

Работа мечты: обнимать котов за деньги

Одна из ветеринарных клиник Дублина работает только с кошками, о чем и говорит ее название: Just Cat. Для того, чтобы обеспечить четвероногим клиентам максимум комфорта, клиника ввела должность «обнимателя».
Анастасия Баринова
25 мая 2017 в 16:13
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  • Работа мечты: обнимать котов за деньги
    Фото: barnimages.com / Flickr.com

К поиску подходящего кандидата медицинское учреждение подошло со всей серьезностью. В объявлении перечислены требования к соискателю: он должен обожать кошек и уметь ухаживать за ними.

Чтобы нуждающиеся в лечении животные не нервничали, новый сотрудник обязан их обнимать и успокаивать: для этого ему необходимо иметь нежные руки и мягкий голос. Работа потребует выносливости: гладить кошек придется в течение всего дня; паузу можно будет делать лишь тогда, когда это позволят обстоятельства.

Конкурентными преимуществами станут «соответствующая квалификация» (по всей видимости, ветеринарное образование) и умение различать оттенки мурлыканья. Выпущенная ранее книга о кошачьем языке окажется полезной для соискателя необычной вакансии.

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СМИ2
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