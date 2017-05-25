Новое нашествие португальских корабликов на Пхукете
Сифонофоры (лат. Siphonophorae) — животные типа стрекающих из класса гидроидных (Hydrozoa). Многие из них крайне ядовиты. Среди наиболее опасных и распространенных форм — португальский кораблик, или физалия (Physalia physalis).
Физалии обитают в тропических морях, и одним из регионов, где их можно встретить чаще всего, является акватория тайского острова Пхукет. Менее года назад его пляжи закрывались из-за португальских корабликов, и теперь ситуация повторяется.
24 мая сотрудники спасательной службы курорта опубликовали фотографии ядовитых обитателей моря и заверили в готовности оказать первую помощь тем, кто получил ожог ядом физалии. Туристов предостерегают от отдыха в районе Найтона, Патонга и ряда других пляжей Пхукета.
Следует помнить, что португальские кораблики опасны не только в воде: даже оказавшись на суше, животное способно ужалить своим ядовитым щупальцем. Нынешнее нашествие вызвано штормами, прибившими их к берегу.
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