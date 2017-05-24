  • Инверсионная облачность в Гранд-Каньоне: видео
    Фото: Harun Mehmedinovic/Vimeo
  • Инверсионная облачность в Гранд-Каньоне: видео
    Фото: Harun Mehmedinovic/Vimeo
  • Инверсионная облачность в Гранд-Каньоне: видео
    Фото: Harun Mehmedinovic/Vimeo
  • Инверсионная облачность в Гранд-Каньоне: видео
    Фото: Harun Mehmedinovic/Vimeo
Природа

Инверсионная облачность в Гранд-Каньоне: видео

Необычное природное явление — инверсионная облачность — случается в Гранд-Каньоне лишь раз в несколько лет. Двум фотографам удалось не только сделать снимки, но и создать яркое видео.
Анастасия Баринова
24 мая 2017 в 13:06
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Работу проделали Гэвин Хеффернан и Харун Мехмединович — опытные фотографы, сотрудничающие с National Geographic, BBC, Discovery и другими СМИ. Съемка в Гранд-Каньоне велась для частного проекта Skyglow, который показывает, как городское световое загрязнение меняет привычные пейзажи. Но экспедиция в Гранд-Каньон принесла другие результаты: Хеффернан и Мехмединович стали свидетелями появления инверсионной облачности.

Это явление возникает, когда температура влажного воздуха над поверхностью земли ниже температуры в более высоких слоях атмосферы. При отсутствии ветра облака, накрытые слоем теплого воздуха, не могут подняться, укутывая котловину «одеялом".

По данным Национальной погодной службы США, в районе Гранд-Каньона это происходит раз в несколько лет. Однако в последние годы из-за изменения климата на планете увидеть его можно все чаще: с 2014-го года инверсионная облачность здесь формировалась как минимум три раза.

Посмотрите, как облака окружили айсберг.

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СМИ2
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