  • В Таиланде туристы довели макаку до ожирения
    Фото: คนรักลิงหัวใจแกร่ง/Facebook
  • В Таиланде туристы довели макаку до ожирения
    Фото: คนรักลิงหัวใจแกร่ง/Facebook
Природа

В Таиланде туристы довели макаку до ожирения

Ожирением могут страдать не только люди, но и животные. В дикой природе такая ситуация невозможна; лишний вес у зверей появляется по вине человека. Одним из наиболее печальных примеров является живущая в Таиланде макака по прозвищу Жирный Дядюшка.
Анастасия Баринова
22 мая 2017 в 14:23
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В соцсетях появились фотографии макаки с лишним весом, получившей прозвище Жирный Дядюшка. На некоторых снимках животное окружают почти столь же тучные сородичи.

Все они живут в Бангкоке, в районе Bang Khun Thien. Здесь их активно подкармливают туристы, а во время их отсутствия животные, привыкшие к обильному питанию, поглощают остатки продуктов, выброшенных с местного рынка.

Как и у людей, ожирение у макак сопровождается набором сопутствующих болезней. Дядюшка Жир весит около 15 кг — в два раза больше нормы. Его жировые отложения уже трансформировались в доброкачественную опухоль. Врачи опасаются за развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Защитники животных решили помочь ему и перевезли в реабилитационный центр. Там под присмотром ветеринаров обезьяна будет получать низкокалорийное диетическое питание. Поправив здоровье, макака сможет вернуться домой. Экологи, в свою очередь, обращаются к туристам с призывом не кормить диких животных.

Узнайте о математических способностях макак.

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СМИ2
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