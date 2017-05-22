В Таиланде туристы довели макаку до ожирения
В соцсетях появились фотографии макаки с лишним весом, получившей прозвище Жирный Дядюшка. На некоторых снимках животное окружают почти столь же тучные сородичи.
Все они живут в Бангкоке, в районе Bang Khun Thien. Здесь их активно подкармливают туристы, а во время их отсутствия животные, привыкшие к обильному питанию, поглощают остатки продуктов, выброшенных с местного рынка.
Как и у людей, ожирение у макак сопровождается набором сопутствующих болезней. Дядюшка Жир весит около 15 кг — в два раза больше нормы. Его жировые отложения уже трансформировались в доброкачественную опухоль. Врачи опасаются за развитие диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Защитники животных решили помочь ему и перевезли в реабилитационный центр. Там под присмотром ветеринаров обезьяна будет получать низкокалорийное диетическое питание. Поправив здоровье, макака сможет вернуться домой. Экологи, в свою очередь, обращаются к туристам с призывом не кормить диких животных.
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