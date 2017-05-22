  • Морской лев утащил девочку под воду: видео
    Фото: Pixabay
  • Морской лев утащил девочку под воду: видео
    Фото: Michael Fujiwara/YouTube
  • Морской лев утащил девочку под воду: видео
    Фото: Michael Fujiwara/YouTube
Природа

Морской лев утащил девочку под воду: видео

Морские львы кажутся милыми и безобидными животными. Люди не рассматривают их в качестве опасного объекта — и напрасно: зафиксировано немало случаев нападения морского льва на человека, а недавно его жертвой едва не стал ребенок.
Анастасия Баринова
22 мая 2017 в 12:23
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Морской лев напал на девочку в канадском городе Ричмонд. Это произошло на пристани, где множество людей, заметив животное, принялись кормить его хлебом. Все радовались встрече с морским обитателем, веселились и не ощущали угрозы, однако морской лев стремительно выпрыгнул из воды, схватил девочку, присевшую на край пристани, и потащил ее в воду.

Ребенка сразу же спасли, травм он не получил, и это можно рассматривать как счастливую случайность. Известно немало аналогичных происшествий с серьезными последствиями. В 2007 году морской лев напал на девушку-подростка, занимавшуюся серфингом в Австралии. Результатом стала травма шеи, сломанная челюсть и потеря нескольких зубов. В Сан-Франциско в 2011—2012 годах группа морских львов, плававших у побережья, постоянно наносила травмы местным купальщикам, а в 2015 году животное набросилось на 62-летнего рыбака, находившегося в лодке, и сломало ему ногу.

Морские львы могут весить до 300 килограммов и достигать в длину 2,4 метра. Человек не является объектом их охоты: питаются эти животные рыбой и моллюсками. Нападения происходят в тех случаях, когда морской лев воспринимает людей в качестве угрозы.

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