В Индии родился «священный» козленок-циклоп
Козленок-циклоп появился на свет в одной из деревень индийского штата Ассам. Его хозяин воспринял это как знак благословения, и множество индийцев поддержали это мнение. Малыш с одним ухом, одним глазом, зачатками носа и деформированным ртом стал знаменитостью, привлекающей в деревню сотни почитателей.
Циклопия или циклоцефалия (лат. Cyclopia) — порок развития у позвоночных, при котором глазные яблоки полностью или частично сращены и помещены в одной глазнице, которая расположена по средней линии лица. Отклонение начинается уже на первых стадиях развития эмбриона: мозг не разделяется на два полушария, и это приводит к сопутствующим дефектам.
Причиной является хромосомная мутация (например, при синдроме Патау); свою роль могут сыграть токсины, принятые матерью во время беременности. В 2005 году в штате Айдахо овцы отравились ядовитым растением, а затем одноглазые ягнята появлялись здесь на свет на протяжении десяти лет.
Среди других известных случаев подобного отклонения: котенок в США (2005 год), темная акула, родившаяся в 2011 году и еще несколько подобных примеров. Применительно к человеку этот порок развития встречается не чаще, чем один раз на миллион.
Столь серьезный набор отклонений в развитии оказывается для организма слишком тяжелым, и практически все «циклопы» погибают в первые часы своей жизни. Индийский козленок стал исключением: он появился на свет 10 мая и радует своих хозяев до сих пор. Малыша кормят «как обычного козленка», хотя деформированная ротовая полость и затрудняет прием пищи.
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