  • В Индии родился «священный» козленок-циклоп
    Фото: Caters Clips/YouTube
  • В Индии родился «священный» козленок-циклоп
    Фото: Caters Clips/YouTube
  • В Индии родился «священный» козленок-циклоп
    Фото: Caters Clips/YouTube
Природа

В Индии родился «священный» козленок-циклоп

В небольшую индийскую деревню стекаются люди, желающие посмотреть на местное чудо: козленка-циклопа. Это редчайший порок развития, но в данном случае необычным является и то, что малыш не погиб в первые дни жизни, как это случается при подобном отклонении.
Анастасия Баринова
19 мая 2017 в 16:12
2

Козленок-циклоп появился на свет в одной из деревень индийского штата Ассам. Его хозяин воспринял это как знак благословения, и множество индийцев поддержали это мнение. Малыш с одним ухом, одним глазом, зачатками носа и деформированным ртом стал знаменитостью, привлекающей в деревню сотни почитателей.

Циклопия или циклоцефалия (лат. Cyclopia) — порок развития у позвоночных, при котором глазные яблоки полностью или частично сращены и помещены в одной глазнице, которая расположена по средней линии лица. Отклонение начинается уже на первых стадиях развития эмбриона: мозг не разделяется на два полушария, и это приводит к сопутствующим дефектам.

Причиной является хромосомная мутация (например, при синдроме Патау); свою роль могут сыграть токсины, принятые матерью во время беременности. В 2005 году в штате Айдахо овцы отравились ядовитым растением, а затем одноглазые ягнята появлялись здесь на свет на протяжении десяти лет.

Среди других известных случаев подобного отклонения: котенок в США (2005 год), темная акула, родившаяся в 2011 году и еще несколько подобных примеров. Применительно к человеку этот порок развития встречается не чаще, чем один раз на миллион.

Столь серьезный набор отклонений в развитии оказывается для организма слишком тяжелым, и практически все «циклопы» погибают в первые часы своей жизни. Индийский козленок стал исключением: он появился на свет 10 мая и радует своих хозяев до сих пор. Малыша кормят «как обычного козленка», хотя деформированная ротовая полость и затрудняет прием пищи.

Узнайте о детенышах редких животных.

Тоже интересно

3 ноги и 16 пальцев: история Фрэнка Лентини

Обсудить
СМИ2
Куда поехать в отпуск, чтобы он был незабываемый?
Куда поехать в отпуск, чтобы он был незабываемый?
Тоже интересно
Как близнецы могут быть одновременно старше друг друга
Как близнецы могут быть одновременно старше друг друга
10 причин поехать в Ле-Ман
10 причин поехать в Ле-Ман