Пожилая медведица-гризли стала матерью близнецов: видео
Несколько американских подвидов бурого медведя носят название гризли. Строением тела и внешним видом эти медведи почти ничем не отличаются от своих восточно-сибирских сородичей; основная разница заключается в особенностях поведения, которые, в свою очередь, обусловлены природными факторами. В среднем самцы гризли весят до 400 кг, самки — до 200 кг. Половой зрелости эти медведи достигают к пяти годам; при рождении медвежата весят менее 500 г, за первые два года жизни набирая массу около 45 кг.
Хотя к концу XX века популяция гризли серьезно сократилась, благодаря ряду природоохранных мер численность этих медведей снова вернулась в пределы нормы, а местами даже превысила ее, что привело к исключению вида из списка исчезающих. Тем не менее воспроизведение рода дается гризли сложнее, чем остальным медведям: самки беременеют лишь раз в 2−3 года. В среднем они приносят 1−3 детенышей, но большинство из них умирает в первые месяцы жизни из-за атак хищников, самцов гризли или по вине человека.
До старости доживает лишь небольшое количество гризли, и в их числе — медведица 399, обитательница национального парка Гранд-Титон в штате Вайоминг. Она родилась в 1996 году в соседнем Йеллоустонском парке и впоследствии была переселена в Гранд-Титон в рамках программы равномерного распределения хищников по природоохранным территориям.
На протяжении всей своей жизни 399 остается в центре внимания биологов. Ученым известно о ее 20 потомках: трех парах тройняшек, двух парах близнецов и двух одиночных медвежатах. Репродуктивные функции удалось проследить только у одной из дочерей 399: медведица под номером 610 стала матерью пяти детенышей.
В 2016 году детеныш 399 погиб на территории парка по вине человека: попав под машину. С учетом возраста мамы-медведицы экологи не ожидали, что она снова вступит в брачные игры, однако ее до сих пор видят в компании «кавалеров», а недавно она показалась людям с новым потомством: парой крохотных медвежат.
Средняя продолжительность жизни у самцов гризли достигает 22 года, у самок — 26 лет. Говоря о 399, экологи подчеркивают, что продолжение реализации материнского инстинкта в 21-летнем возрасте для гризли крайне необычно.
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