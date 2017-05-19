  • Пожилая медведица-гризли стала матерью близнецов: видео
    Фото: Pixabay
  • Пожилая медведица-гризли стала матерью близнецов: видео
    Фото: Grizzly Bear 399/Facebook
Природа

Пожилая медведица-гризли стала матерью близнецов: видео

В одном из национальных парков США обитает медведица-гризли, известная своей плодовитостью и долгожительством. Недавно ее заметили в компании двух новых детенышей.
Анастасия Баринова
19 мая 2017 в 14:04
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Несколько американских подвидов бурого медведя носят название гризли. Строением тела и внешним видом эти медведи почти ничем не отличаются от своих восточно-сибирских сородичей; основная разница заключается в особенностях поведения, которые, в свою очередь, обусловлены природными факторами. В среднем самцы гризли весят до 400 кг, самки — до 200 кг. Половой зрелости эти медведи достигают к пяти годам; при рождении медвежата весят менее 500 г, за первые два года жизни набирая массу около 45 кг.

Хотя к концу XX века популяция гризли серьезно сократилась, благодаря ряду природоохранных мер численность этих медведей снова вернулась в пределы нормы, а местами даже превысила ее, что привело к исключению вида из списка исчезающих. Тем не менее воспроизведение рода дается гризли сложнее, чем остальным медведям: самки беременеют лишь раз в 2−3 года. В среднем они приносят 1−3 детенышей, но большинство из них умирает в первые месяцы жизни из-за атак хищников, самцов гризли или по вине человека.

До старости доживает лишь небольшое количество гризли, и в их числе — медведица 399, обитательница национального парка Гранд-Титон в штате Вайоминг. Она родилась в 1996 году в соседнем Йеллоустонском парке и впоследствии была переселена в Гранд-Титон в рамках программы равномерного распределения хищников по природоохранным территориям.

На протяжении всей своей жизни 399 остается в центре внимания биологов. Ученым известно о ее 20 потомках: трех парах тройняшек, двух парах близнецов и двух одиночных медвежатах. Репродуктивные функции удалось проследить только у одной из дочерей 399: медведица под номером 610 стала матерью пяти детенышей.

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