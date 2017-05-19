  • В Индонезии найден орангутан-альбинос: видео
    Фото: BOS Foundation/YouTube
  • В Индонезии найден орангутан-альбинос: видео
    Фото: BOS Foundation/YouTube
  • В Индонезии найден орангутан-альбинос: видео
    Фото: BOS Foundation/YouTube
  • В Индонезии найден орангутан-альбинос: видео
    Фото: BOS Foundation/YouTube
Природа

В Индонезии найден орангутан-альбинос: видео

Защитники животных обнаружили в одной из деревень Индонезии редчайшего представителя фауны — орангутана-альбиноса. Спасенное из клетки животное теперь содержится в комфортных условиях под присмотром специалистов.
Анастасия Баринова
19 мая 2017 в 12:53
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Самку примата с необычно светлой кожей и голубыми глазами нашли представители Фонда по спасению орангутанов Борнео (The Borneo Orangutan Survival Foundation). Истощенное животное возрастом около пяти лет содержалось в тесной клетке в одной из деревень и не получало необходимого ухода.

После того, как орангутан был помещен под присмотр специалистов, уже за первые несколько недель он окреп и прибавил в весе. Всего в вольерах фонда обитает около 500 спасенных орангутанов; экологи надеются, что они подружатся с новой соседкой.

Представители фонда объявили международный конкурс по выбору имен необычной обезьяне, и в итоге победил очевидный вариант: примата назвали Альбой, что с латыни переводится как «белый», а с испанского — «рассвет». В фонде считают, что забота об Альбе символизирует «рассвет и возрождение популяции орангутанов».

По оценкам Международного союза охраны природы, в 70-х годах ХХ века на Борнео обитало 288 000 орангутанов, но в наши дни их численность снизилась до 104 000 особей. С подобной динамикой к 2025 году популяция сократится до 47 000; причиной является незаконная охота и уничтожение естественной среды обитания этих животных.

Альбинизм встречается у разных представителей фауны, и всем им выживать в дикой природе сложно: выделяясь на фоне сородичей, они становятся первоочередным объектом охоты хищников. Кроме того, их с особенным упорством преследуют браконьеры, желая получить редкую шкуру.

Посмотрите, как выглядит косатка-альбинос.

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СМИ2
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