В Индонезии найден орангутан-альбинос: видео
Самку примата с необычно светлой кожей и голубыми глазами нашли представители Фонда по спасению орангутанов Борнео (The Borneo Orangutan Survival Foundation). Истощенное животное возрастом около пяти лет содержалось в тесной клетке в одной из деревень и не получало необходимого ухода.
После того, как орангутан был помещен под присмотр специалистов, уже за первые несколько недель он окреп и прибавил в весе. Всего в вольерах фонда обитает около 500 спасенных орангутанов; экологи надеются, что они подружатся с новой соседкой.
Представители фонда объявили международный конкурс по выбору имен необычной обезьяне, и в итоге победил очевидный вариант: примата назвали Альбой, что с латыни переводится как «белый», а с испанского — «рассвет». В фонде считают, что забота об Альбе символизирует «рассвет и возрождение популяции орангутанов».
По оценкам Международного союза охраны природы, в 70-х годах ХХ века на Борнео обитало 288 000 орангутанов, но в наши дни их численность снизилась до 104 000 особей. С подобной динамикой к 2025 году популяция сократится до 47 000; причиной является незаконная охота и уничтожение естественной среды обитания этих животных.
Альбинизм встречается у разных представителей фауны, и всем им выживать в дикой природе сложно: выделяясь на фоне сородичей, они становятся первоочередным объектом охоты хищников. Кроме того, их с особенным упорством преследуют браконьеры, желая получить редкую шкуру.
Посмотрите, как выглядит косатка-альбинос.