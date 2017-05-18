Антарктида покрылась «чешуей дракона»: видео
Университет Тасмании (Австралия), Вудс-Холский океанографический институт (США) и другие учреждения организовали в море Росса экспедицию PIPERS на ледоколе Nathan B Palmer. Три десятка ученых из восьми стран мира с начала апреля изучают процессы образования льда, динамику роста полыней и другие явления. Специалисты подчеркивают важность и новизну исследования: когда в Южное полушарие приходит зима, большинство антарктических экспедиций перебазируется в более теплые воды, но в итоге полевых наблюдений о зимней Антарктике не хватает.
В конце апреля научная группа вела работу в заливе Терра-Нова. Этот участок моря Росса известен наличием огромных пространств, свободных ото льда, что является результатом действия катабатических ветров и ряда других факторов.
И эти же факторы привели к появлению «чешуи дракона»: подняв замерзающую воду над поверхностью залива, ветер обрушил ее обратно, но в процессе вода приняла необычную форму. Исследователь Университета Тасмании, доктор Гай Уильямс охарактеризовал это как «причудливое свидетельство темного хаоса в царстве криосферы». По его данным, в этой части Антарктиды «чешуя» не образовывалась с 2007 года.
Посмотрите, как выглядит гигантская трещина в Антарктиде.