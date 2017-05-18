Орангутаны питаются материнским молоком четверть своей жизни
Орангутаны во многом отличаются от других обезьян: в частности, для них характерна самая длинная пауза между беременностями — около восьми лет. Возможно, именно по этой причине самцы не проявляют агрессии по отношению к малышам: другие животные, включая приматов, нередко убивают детенышей, рассчитывая на внимание «освободившейся» матери. Но поскольку самка орангутана даже после смерти новорожденного еще несколько лет не участвует в брачных играх — смысл в уничтожении потомства у самцов исчезает.
Изучая орангутанов, ученые установили крепкую связь между матерью и детенышем. Первые четыре месяца после рождения малыш проводит время исключительно на ее животе, а затем еще два года следует за матерью как тень. К 25-му месяцу жизни орангутаны становятся способны лазить по деревьям, но и несмотря на это, они весь свой подростковый возраст (до пяти лет) проводят рядом с той, кто дал им жизнь.
Ранее считалось, что материнским молоком орангутаны питаются около 4 лет, отказываясь от груди по мере развития самостоятельных навыков. Но наблюдения за этими приматами показали, что даже подросток-орангутан находится рядом с матерью слишком долго и часто. Установить, кормит ли она его, или животные просто обнимаются, оказалось невозможно, и биологи подошли к исследованию с другой стороны.
Научную работу провели специалисты из университетов штатов Оклахома и Флорида. В качестве материала они взяли зубы приматов, хранившиеся в музейных запасниках, и подвергли их всестороннему анализу. Известно, что молоко матери насыщает организм млекопитающих не только кальцием, но и барием. В период, пока орангутан привязан к груди, следы бария откладываются на зубах, а с полным переходом на взрослую пищу неусвоенный скелетом барий выводится из организма примерно за две недели. Читать далее
Проведя химические и гистологические тесты, ученые точно проследили динамику насыщения тканей орангунатов барием: в первый год, когда молоко является основной пищей, количество этого вещества особенно велико, а затем оно уменьшается. Однако следы бария были найдены на зубах орангутанов возрастом 8,1 и даже 8,8 лет.
К этому времени орангутаны уже не являются подростками, но половой зрелости еще не достигают (у самок она приходится примерно на 11-й год, у самцов — на 15-й). Специалисты поясняют, что со временем молоко становится редким и дополнительным источником питания — например, в периоды, когда фруктов мало. Тем не менее, с учетом общей продолжительности жизни орангутанов (около 30 лет как в дикой природе, так и в неволе) получается, что эти приматы питаются материнским молоком четвертую часть всех отпущенных им лет. Также возможно, что восьмилетний перерыв между беременностями у орангутанов связан именно с лактацией.
Восьмилетнее кормление — рекорд для млекопитающих. Например, у кошек лактация длится до 10 недель, у коров — около 11 месяцев, у африканских слонов — до 2 лет. Тигры, имеющие продолжительность жизни около 26 лет, питаются материнским молоком не дольше 6 недель, а для бурых медведей, живущих в среднем 30 лет, кормление заканчивается на 4-м месяце.
Посмотрите, как самка орангутана изобрела гамак.