  • Орангутаны питаются материнским молоком четверть своей жизни
    Фото: chem7/Flickr.com
  • Орангутаны питаются материнским молоком четверть своей жизни
    Фото: Tony Hisgett/Flickr.com
  • Орангутаны питаются материнским молоком четверть своей жизни
    Фото: Tony Hisgett/Flickr.com
  • Орангутаны питаются материнским молоком четверть своей жизни
    Фото: Michael Gwyther-Jones/Flickr.com
  • Орангутаны питаются материнским молоком четверть своей жизни
    Фото: Eric Kilby/Flickr.com
Природа

Орангутаны питаются материнским молоком четверть своей жизни

Наблюдая за поведением орангутанов, ученые давно заметили, что лактация у них продолжается несколько лет. Уточнить сроки грудного вскармливания у этих приматов удалось лишь недавно.
Анастасия Баринова
18 мая 2017 в 16:02
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Орангутаны во многом отличаются от других обезьян: в частности, для них характерна самая длинная пауза между беременностями — около восьми лет. Возможно, именно по этой причине самцы не проявляют агрессии по отношению к малышам: другие животные, включая приматов, нередко убивают детенышей, рассчитывая на внимание «освободившейся» матери. Но поскольку самка орангутана даже после смерти новорожденного еще несколько лет не участвует в брачных играх — смысл в уничтожении потомства у самцов исчезает.

Изучая орангутанов, ученые установили крепкую связь между матерью и детенышем. Первые четыре месяца после рождения малыш проводит время исключительно на ее животе, а затем еще два года следует за матерью как тень. К 25-му месяцу жизни орангутаны становятся способны лазить по деревьям, но и несмотря на это, они весь свой подростковый возраст (до пяти лет) проводят рядом с той, кто дал им жизнь.

Ранее считалось, что материнским молоком орангутаны питаются около 4 лет, отказываясь от груди по мере развития самостоятельных навыков. Но наблюдения за этими приматами показали, что даже подросток-орангутан находится рядом с матерью слишком долго и часто. Установить, кормит ли она его, или животные просто обнимаются, оказалось невозможно, и биологи подошли к исследованию с другой стороны.

Научную работу провели специалисты из университетов штатов Оклахома и Флорида. В качестве материала они взяли зубы приматов, хранившиеся в музейных запасниках, и подвергли их всестороннему анализу. Известно, что молоко матери насыщает организм млекопитающих не только кальцием, но и барием. В период, пока орангутан привязан к груди, следы бария откладываются на зубах, а с полным переходом на взрослую пищу неусвоенный скелетом барий выводится из организма примерно за две недели. Читать далее

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