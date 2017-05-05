  • Кот-гигант рвется в Книгу рекордов Гиннесса: видео
    Фото: Omar the Maine Coon/Instagram
  • Кот-гигант рвется в Книгу рекордов Гиннесса: видео
    Фото: Omar the Maine Coon/Instagram
  • Кот-гигант рвется в Книгу рекордов Гиннесса: видео
    Фото: Omar the Maine Coon/Instagram
  • Кот-гигант рвется в Книгу рекордов Гиннесса: видео
    Фото: Omar the Maine Coon/Instagram
  • Кот-гигант рвется в Книгу рекордов Гиннесса: видео
    Фото: Omar the Maine Coon/Instagram
Природа

Кот-гигант рвется в Книгу рекордов Гиннесса: видео

Живущий в Австралии кот длиной 120 сантиметров готов войти в историю.
Анастасия Баринова
18 мая 2017 в 13:54
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В семье австралийки Стефи Хёрст (Stephy Hirst) живут две собаки-колли, а четыре года назад компанию им составил котенок породы мейн-кун, получивший кличку Омар. Для всех мейн-кунов характерны крупные размеры; не исключением стал и Омар, чей вес в год достиг 10 килограммов.

В настоящее время длина 14-килограммового Омара составляет 120 сантиметров, но Стефи только недавно связалась с представителями Книги рекордов Гиннесса. По ее мнению, молодое животное и сейчас продолжает расти, поэтому данные будут неточными. Впрочем, и со своими 120-ю сантиметрами Омар может занять лидирующую позицию: в настоящее время самым длинным котом на планете считается 118-сантиметровый мейн-кун Лудо из британского города Уэйкфилд.

Для своего питомца Стефи зарегистрировала аккаунт в Instagram, и за первые же несколько дней на профиль будущего рекордсмена подписалось более 16 тысяч пользователей. Читать далее

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