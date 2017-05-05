Кот-гигант рвется в Книгу рекордов Гиннесса: видео
В семье австралийки Стефи Хёрст (Stephy Hirst) живут две собаки-колли, а четыре года назад компанию им составил котенок породы мейн-кун, получивший кличку Омар. Для всех мейн-кунов характерны крупные размеры; не исключением стал и Омар, чей вес в год достиг 10 килограммов.
В настоящее время длина 14-килограммового Омара составляет 120 сантиметров, но Стефи только недавно связалась с представителями Книги рекордов Гиннесса. По ее мнению, молодое животное и сейчас продолжает расти, поэтому данные будут неточными. Впрочем, и со своими 120-ю сантиметрами Омар может занять лидирующую позицию: в настоящее время самым длинным котом на планете считается 118-сантиметровый мейн-кун Лудо из британского города Уэйкфилд.
Для своего питомца Стефи зарегистрировала аккаунт в Instagram, и за первые же несколько дней на профиль будущего рекордсмена подписалось более 16 тысяч пользователей. Читать далее
По словам хозяйки, Омар ведет спокойный размеренный образ жизни. Ежедневно он просыпается около пяти утра, завтракает, а затем отправляется подремать на батуте во дворе. На обед ему дают мясо кенгуру.
Он не прыгает через заборы и не карабкается на деревья: его основная активность заключается в открывании всевозможных дверей. Найдя небольшое помещение (например, полку кухонного шкафа), Омар заканчивает свою деятельность и отправляется туда на отдых. Он любит спать с хозяевами, но занимает слишком много места на кровати, потому чаще всего его отправляют на диван.
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