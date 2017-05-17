  • Неуловимый муравей T. rex попался: видео
    Фото: Mark K. L. Wong, Gordon W. J. Yong/Asian Myrmecology
  • Неуловимый муравей T. rex попался: видео
    Фото: National Geographic
Природа

Неуловимый муравей T. rex попался: видео

В 2003 году ученые нашли новый вид муравьев, названных Tyrannomyrmex rex: имя было дано в честь тираннозавра из-за некоторого внешнего сходства. Однако и открытие, и последующие исследования делались на основании мертвых образцов. Первый живой T. Rex из мира насекомых встретился только сейчас.
Анастасия Баринова
17 мая 2017 в 14:25
3

Исследованием муравьев, обитающих в Азии, в 2003 году занимался энтомолог Фернандо Фернандес (Fernando Fernández) из Национального университета Колумбии. В Малайзии ученый обнаружил мертвого муравья, чьи мандибулы (верхние челюсти ротового аппарата) напоминали коренастые конечности Tyrannosaurus rex и других хищных динозавров. В честь этого новый вид муравьев получил название Tyrannomyrmex rex (T. Rex).

В последующие годы выяснилось, что вид включает несколько подвидов, которые обитают в Индии, Сингапуре и на Шри-Ланке. Однако встретить живого представителя T. Rex так и не удавалось: все они были найдены уже мертвыми среди опавших листьев. Лишь недавно задачу удалось решить сингапурскому энтомологу и исследователю National Geographic Марку Вонгу (Mark Wong): в одном из местных лесов он наткнулся на целую колонию T. Rex.

Ученые поясняют, почему на протяжении столь долгого времени эти муравьи оставались вне поля зрения науки. Во-первых, их колонии рекордно маленькие: в каждой обитает не более 30 особей. Кроме того, муравьи живут в гнилой древесине, уже покрытой слоем почвы, то есть найти их крайне трудно. И, наконец, они ведут полностью ночной образ жизни.

Они обладают мощным жалом, но используют его редко: только для защиты своих яиц и личинок. А в случае столкновения вдали от колонии с любым другим представителем фауны, даже значительно меньшим по размерам, T. Rex либо убегают, или застывают на месте. Читать далее

Тоже интересно

Самые ядовитые в мире муравьи кусают добровольца: видео

Обсудить
СМИ2
Чем заманивает Турция наших туристов
Чем заманивает Турция наших туристов
Тоже интересно
Муравьи-рабы и их рабовладельцы
Муравьи-рабы и их рабовладельцы
Женщины моря
Женщины моря