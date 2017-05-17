Неуловимый муравей T. rex попался: видео
Исследованием муравьев, обитающих в Азии, в 2003 году занимался энтомолог Фернандо Фернандес (Fernando Fernández) из Национального университета Колумбии. В Малайзии ученый обнаружил мертвого муравья, чьи мандибулы (верхние челюсти ротового аппарата) напоминали коренастые конечности Tyrannosaurus rex и других хищных динозавров. В честь этого новый вид муравьев получил название Tyrannomyrmex rex (T. Rex).
В последующие годы выяснилось, что вид включает несколько подвидов, которые обитают в Индии, Сингапуре и на Шри-Ланке. Однако встретить живого представителя T. Rex так и не удавалось: все они были найдены уже мертвыми среди опавших листьев. Лишь недавно задачу удалось решить сингапурскому энтомологу и исследователю National Geographic Марку Вонгу (Mark Wong): в одном из местных лесов он наткнулся на целую колонию T. Rex.
Ученые поясняют, почему на протяжении столь долгого времени эти муравьи оставались вне поля зрения науки. Во-первых, их колонии рекордно маленькие: в каждой обитает не более 30 особей. Кроме того, муравьи живут в гнилой древесине, уже покрытой слоем почвы, то есть найти их крайне трудно. И, наконец, они ведут полностью ночной образ жизни.
Они обладают мощным жалом, но используют его редко: только для защиты своих яиц и личинок. А в случае столкновения вдали от колонии с любым другим представителем фауны, даже значительно меньшим по размерам, T. Rex либо убегают, или застывают на месте. Читать далее
К такому выводу ученые пришли на основании опытов, целью которых было выяснить пищевые предпочтения нового вида муравьев. Их не привлек даже мед: оставаясь на расстоянии, T. Rex осторожно изучали его капли своими усиками. В итоге энтомологи так и не смогли получить достоверную информацию о рационе загадочных существ. Они могли бы питаться яйцами других насекомых или мелкими беспозвоночными, однако ученые зафиксировали один случай каннибализма, что для муравьев нехарактерно.
Нерешенными остается еще несколько вопросов: как и другие представители рода Tyrannomyrmex, T. Rex не имеют специфической железы внешней секреции (метаплевральной), выполняющая у прочих муравьев защитную антибиотическую роль. Каким образом обитающие в гниющей среде муравьи решают вопрос гигиены и здоровья, ученые не понимают. И, наконец, королева обнаружена не была: либо ей удалось скрыться, либо T. Rex имеют собственное уникальное устройство колонии.
Узнайте о других необычных муравьях, обитающих на планете.