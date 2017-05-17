Желтый водопад в Китае стал прозрачным: видео
Водопад Хукоу — крупнейший на реке Хуанхэ и второй по величине в стране после водопада Хуангуошу. Его высота превышает 20 метров, а ширина на протяжении года меняется: от обычных 30 метров до 50 и более в сезон паводков. Водопад образован рекой Хуанхэ (Желтая река): достигая горы Хукоу, она резко сужается и устремляется вниз сквозь небольшое горное ущелье, наращивая свою скорость.
Как и Хуанхэ, водопад окрашен в желтый цвет из-за большого количества примесей песка. В конце весны или в начале лета происходит сезонное обмеление реки, скорость ее течения снижается, а песок оседает на дно. В этот период Хукоу ненадолго становится чистым.
Водопад является популярной достопримечательностью; в 1991 году он был назван одним из 40 самых живописных мест Китая. Туристы посещают его круглогодично — даже зимой, когда он замерзает. Редкое зрелище прозрачных вод Хукоу привлекает особенно много посетителей.
Посмотрите на «обычный день» Ниагарского водопада.