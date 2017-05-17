  • Желтый водопад в Китае стал прозрачным: видео
    Фото: Leruswing/Wikipedia
  • Желтый водопад в Китае стал прозрачным: видео
    Фото: Fanghong/Wikipedia
  • Желтый водопад в Китае стал прозрачным: видео
    Фото: momo/Flickr.com
Природа

Желтый водопад в Китае стал прозрачным: видео

Один из крупнейших водопадов Китая, Хукоу, практически всегда имеет грязно-желтый цвет из-за насыщающего его воды песка. Однако иногда он становится чистым и прозрачным.
Анастасия Баринова
17 мая 2017 в 13:10
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Водопад Хукоу — крупнейший на реке Хуанхэ и второй по величине в стране после водопада Хуангуошу. Его высота превышает 20 метров, а ширина на протяжении года меняется: от обычных 30 метров до 50 и более в сезон паводков. Водопад образован рекой Хуанхэ (Желтая река): достигая горы Хукоу, она резко сужается и устремляется вниз сквозь небольшое горное ущелье, наращивая свою скорость.

Как и Хуанхэ, водопад окрашен в желтый цвет из-за большого количества примесей песка. В конце весны или в начале лета происходит сезонное обмеление реки, скорость ее течения снижается, а песок оседает на дно. В этот период Хукоу ненадолго становится чистым.

Водопад является популярной достопримечательностью; в 1991 году он был назван одним из 40 самых живописных мест Китая. Туристы посещают его круглогодично — даже зимой, когда он замерзает. Редкое зрелище прозрачных вод Хукоу привлекает особенно много посетителей.

Посмотрите на «обычный день» Ниагарского водопада.

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СМИ2
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