Ягуар в зоопарке покинул вольер и убил обезьяну
С 2016 года в зоопарке техасского города Абилин живут две самки ягуара — сестры Луна и Эстрелла. Они прибыли сюда из зоопарка Далласа в годовалом возрасте.
Рано утром 15 мая 2017 года Эстрелла смогла сбежать из вольера. До открытия зоопарка для посетителей еще оставался час, поэтому никто из людей не пострадал. Сам побег продлился всего 10 минут: специалисты быстро усыпили животное с помощью транквилизатора и затем вернули на место.
Однако даже за такое краткое время хищница успела применить свои охотничьи навыки: она напала на обитавшую рядом обезьяну рода коаты (лат. Ateles) по кличке Ба. Эстрелла нанесла ей столь серьезные травмы, что ветеринары не смогли спасти примата, и его было решено усыпить.
Коаты относятся к паукообразным обезьянам. Их хвост очень цепкий: коаты с его помощью могут не только висеть на ветвях, но и подбирать предметы. 19-летний Ба жил в Абилинском зоопарке много лет: в детстве он был конфискован у контрабандистов.
Администрация зоопарка ведет расследование обстоятельств происшествия: каким образом молодому ягуару удалось прорваться сквозь ограждение, до сих пор не понятно.
Посмотрите, как пингвины пытаются сбежать из зоопарка.