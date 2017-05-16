Разноцветная Бецибука: вид из космоса
525-километровая Бецибука берет начало в центральной части Мадагаскара и течет в северном направлении. В воде в огромной концентрации присутствуют седименты (твердые частицы), окрашивающие ее воды в красно-коричневый цвет, и это является признаком экологической катастрофы.
За последние полвека на Мадагаскаре под пашни активно осваиваются новые земли, что приводит к стремительной эрозии почвы. В основном, она состоит из латерита, и в результате в эстуарии реки оседают тонны мельчайших частиц оксида железа, что и придает воде насыщенный цвет. Тем не менее несколько видов рыб, в том числе эндемичных, смогли приспособиться к этой агрессивной среде.
С берега или небольшой высоты река в основном выглядит как ручей, наполненный грязью, однако из космоса ее можно увидеть иначе. Красочную фотографию сделал астронавт NASA Тома Песке, работающий на МКС с ноября 2016 года.
Посмотрите на другие снимки, сделанные этим астронавтом.