  • Разноцветная Бецибука: вид из космоса
    Фото: Thomas Pesquet/Twitter
  • Разноцветная Бецибука: вид из космоса
    Наводнение на Бецибуке, 2009 год Фото: NASA
  • Разноцветная Бецибука: вид из космоса
    Бецибука в обычном состоянии, 2003 год Фото: NASA
Природа

Разноцветная Бецибука: вид из космоса

Крупнейшая река на Мадагаскаре, Бецибука, известна своим необычным цветом, обусловленным наносами посторонних частиц. Лучше всего это можно разглядеть из космоса, и астронавту ESA Тома Песке удалось сделать красочный снимок.
Анастасия Баринова
16 мая 2017 в 14:10
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525-километровая Бецибука берет начало в центральной части Мадагаскара и течет в северном направлении. В воде в огромной концентрации присутствуют седименты (твердые частицы), окрашивающие ее воды в красно-коричневый цвет, и это является признаком экологической катастрофы.

За последние полвека на Мадагаскаре под пашни активно осваиваются новые земли, что приводит к стремительной эрозии почвы. В основном, она состоит из латерита, и в результате в эстуарии реки оседают тонны мельчайших частиц оксида железа, что и придает воде насыщенный цвет. Тем не менее несколько видов рыб, в том числе эндемичных, смогли приспособиться к этой агрессивной среде.

С берега или небольшой высоты река в основном выглядит как ручей, наполненный грязью, однако из космоса ее можно увидеть иначе. Красочную фотографию сделал астронавт NASA Тома Песке, работающий на МКС с ноября 2016 года.

Посмотрите на другие снимки, сделанные этим астронавтом.

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