Ученые нашли миллионы гектаров «потерянных» лесов
Исследование провела международная команда ученых под руководством биологов из Университета Аделаиды. Анализируя изображения засушливых территорий, специалисты заметили наличие лесных массивов в неожиданных местах: в Африке к югу от Сахары, центральной части Индии, прибрежной Австралии и в жарких регионах Средиземноморья. В сочетании с новыми данными о лесах в западной части Южной Америки, на северо-востоке Бразилии, в северной части Колумбии, Венесуэлы, Канады и России общая площадь неучтенных ранее деревьев достигает 467 миллионов гектаров: это эквивалентно 60% территории Австралии.
«Новые» леса на протяжении долгого времени оставались не известными, поскольку их плотность крайне низка: в местах, получающих мало воды, деревья растут разрозненно. В общей сложности засушливые территории покрыты лесом на 45% больше, чем показывали данные в прошлом.
В масштабах всей планеты получается, что лесов на ее поверхности растет на 9% больше, чем считалось прежде. Это требует пересмотра данных о круговороте углерода в природе: государства, выполняющие Парижское климатическое соглашение и Киотский протокол, могут внести правки в свои «углеродные бюджеты», с помощью которых они оценивают прогресс в борьбе с глобальным потеплением.
Авторы открытия подчеркивают, что на засушливые земли приходится около 40% поверхности суши. С учетом того, что эти места оказались подходящим местом для роста деревьев, у человечества появилась новая возможность бороться с изменением климата путем сохранения этих лесных массивов.
Узнайте, какая страна полностью отказалась от вырубки лесов.