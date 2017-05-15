Раскрыт секрет «рога» нарвалов: видео
Обитатели Северного Ледовитого океана и Северной Атлантики, нарвалы (лат. Monodon monoceros) в длину могут достигать 4,5 метров при массе до трех тонн. Их левый зуб развивается в бивень, увеличивая общий размер нарвала еще на 2−3 метра. Биологи давно пытались установить предназначение этого необычного зуба. Предполагалось, что он необходим для привлечения самок: было замечено, как в брачный период нарвалы трутся бивнями.
В 2005 году ученые обнаружили, что этот орган не является закостеневшим: он пронизан миллионами крохотных трубок, содержащими нервные окончания. Таким образом он может использоваться нарвалом для определения температуры и давления воды. А недавно канадские биологи доказали, что этот представитель китообразных использует свой гигантский зуб для охоты.
Бивни нарвалов характеризуются высокой прочностью и гибкостью; их концы могут изгибаться примерно на 30 см в любом направлении, не ломаясь. Благодаря этому нанизывать жертву на острие не требуется: направляя бивень в нужном направлении, нарвалы просто оглушают ее.
Видео снято с помощью беспилотника на канадской территории Нунавут Адам Рэветч учеными из Всемирного фонда дикой природы и Министерства рыболовства и океанов Канады.
Узнайте про бивень нарвала больше.