  • Кто лучше всех чистит морскую воду: видео
    Фото: Minami Himemiya/Wikipedia
  • Кто лучше всех чистит морскую воду: видео
    Фото: Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI)
  • Кто лучше всех чистит морскую воду: видео
    Фото: Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI)
Природа

Кто лучше всех чистит морскую воду: видео

Изучая обитателей залива Монтерей в Калифорнии, биологи обнаружили лучших «чистильщиков» воды: ими оказались крохотные аппендикулярии.
Анастасия Баринова
12 мая 2017 в 13:51
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Исследование проводили специалисты из научного подразделения калифорнийского Океанариума Монтерей Бэй (Monterey Bay Aquarium Research Institute, MBARI). Используя глубоководный аппарат DeepPIV, управляемый дистанционно, они смогли измерить объем и скорость потоков воды, которые пропускают через себя аппендикулярии (лат. Appendicularia).


Эти животные из класса пелагических оболочников (Tunicata) в длину максимально достигают нескольких сантиметров. Имея небольшое яйцевидное тело и вытянутый хвост, они внешне напоминают головастиков. Виляя хвостом, аппендикулярия гонит воду из своего переднего отверстия в заднее. На переднем отверстии аппендикулярии расположено пузыреобразное ситечко, фильтрующее воду и не пропускающее частицы крупнее 20 микрон. Они служат животному пищей. Более крупные частицы постоянно засоряют ситечко, и тогда аппендикулярия, пробив хвостом его стенку, выходит наружу и выращивает из хитина новое.

Помимо обработки органики, аппендикулярии также транспортируют углекислый газ с поверхности на глубину: избавляясь от своего засорившегося ситечка, животные сбрасывают его на дно, а вместе с ним оказывается захоронен атмосферный углерод. Сверхсовременная аппаратура позволила биологам MBARI измерить скорость, с которой аппендикулярия фильтрует воду. Выяснилось, что через ситечко проходит до 76 литров воды в час.


Пик активности аппендикулярий приходится на весну. В этот период они менее чем за две недели могут очистить всю воду в заливе Монтерей в Калифорнии на глубине от 100 до 300 метров (для наглядности ученые приводят пример: это сопоставимо с 500 олимпийскими бассейнами). Биологи подчеркивают, что ни одно морское животное не способно проделать такую «работу» с такой скоростью. Прежние рекордсмены по этому показателю, оболочники сальпы (лат. Salpidae), фильтруют воду в 4 раза медленнее.

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