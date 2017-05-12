Как белые медведи лечат зубы: видео
Белый медведь по кличке Норд прибыл в Копенгаген в апреле из России в рамках обмена между мировыми зоопарками. 11,5-летний Норд должен составить пару медведице по кличке Ноэль. Ранее он уже становился отцом три раза.
Норд хорошо перенес путешествие и начал осваиваться на новой территории, однако смотрители заметили, что медведь с трудом принимает пищу. Местные ветеринары обнаружили, что один из зубов Норда был сломан уже давно; корневой канал обнажился, и инфекция распространилась на соседний зуб.
На помощь был вызван «звериный стоматолог» из городской ветеринарной клиники. Норду ввели обезболивающее и удалили два больных зуба. Однако в процессе операции врачи заметили, что еще один зуб является проблемным. Его лечение отложено на следующий раз. В течение нескольких дней после стоматологической процедуры Норд будет принимать лекарства, а затем, как уверяют специалисты, его состояние заметно улучшится, поскольку он перестанет страдать от зубной боли.
Следующая операция будет проведена позже: состояние проблемного зуба не является критичным, а Норду надо отдохнуть и набраться сил после первого хирургического вмешательства.
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