Как организм человека реагирует на укол ядовитой рыбы: видео
YouTube-канал Brave Wilderness появился в 2014 году. Автор и ведущий, исследователь дикой природы Койот Петерсон (Coyote Peterson) провоцирует животных на атаку и рассказывает, как его тело реагирует на яд или другие инструменты их защиты. За годы работы Петерсон встречался с крокодилами и пауками, змеями и скорпионами, муравьями и лягушками. Не ограничиваясь миром фауны, экстремал проверил свойства игл самого колючего кактуса.
Новым противником Петерсона стала полосатая крылатка (рыба-зебра или крылатка-зебра). Эти яркие хищные рыбы длиной около 30 см встречаются в тропических водах Индийского и Тихого океанов — у берегов Китая, Японии и Австралии. Рыба имеет длинные ленты спинных и грудных плавников, среди которых расположены острые ядовитые иглы. Их укол для человека не просто болезнен: яд вызывает резкое ухудшение состояния, которое заканчивается параличом скелетной и дыхательной мускулатуры. Без должного лечения это может привести к летальному исходу.
Вытащив рыбу из аквариума, Петерсон буквально насаживает свою руку на ее ядовитые шипы. После этого крылатку бросают обратно в воду, а зрителю 8-минутного ролика предстоит ознакомиться со всеми стадиями боли и лечения экстремала. Петерсон поясняет, что организм каждого человека реагирует по-своему, но в любом случае первым действием после укола рыбы-зебры должна быть обработка раны перикисью водорода. Затем раненую конечность нужно поместить в горячую воду на 10 минут: это разрушает попавшие в кровь токсичные белки. После этого на места укола нужно нанести мазь с антибиотиком, и, кроме того, необходимо принять препараты против аллергии и анафилактического шока.
Рана продолжит болеть еще на протяжении долгого времени, но опасности для жизни уже не будет.
Посмотрите, как Петерсон испытал на себе яд самых опасных муравьев в мире.