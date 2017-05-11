Как распускаются цветы: таймлапс-видео
Режиссер и специалист по визуальным эффектам Джейми Скотт (Jamie Scott) создает таймлапс-фильмы на различную тематику. Большой успех имело видео «Осень», показывающее, как природа приглушает свои краски, готовясь к зиме.
В качестве контраста Скотт решил проиллюстрировать противоположный сюжет: пробуждение природы. «Героями» нового фильма стали растения: и цветы, и деревья. В отличие от осеннего ролика, на съемку которого ушло несколько месяцев, процесс распускания цветов потребовал кропотливого труда на протяжении трех лет. Режиссер пояснил, что сложность заключалась «в поведении растений»: например, у него не получалось хорошо выставить боковой свет, потому что бутоны тут же начинали тянуться к нему.
Каждое растение цветет в свой срок, распускаясь достаточно быстро. Если кадр оказывался неудачным, вторая попытка предстояла лишь на следующий год. Однако работа, занявшая 36 месяцев, не была напрасной: из восьми терабайт отснятого материала Скотт создал красочный и завораживающий ролик «Весна» длиной в четыре минуты.