  • Радуга над водопадом в Йосемитском парке: видео
    Фото: U.S. Department of the Interior
  • Радуга над водопадом в Йосемитском парке: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Радуга над водопадом в Йосемитском парке: видео
    Фото: pixabay.com
Природа

Радуга над водопадом в Йосемитском парке: видео

Йосемитский национальный парк в США привлекает миллионы туристов своими живописными пейзажами. Недавно ландшафт выглядел еще прекраснее: яркими красками его осветила радуга. Те, кто пропустил это событие, могут полюбоваться им на видео.
Анастасия Баринова
10 мая 2017 в 18:41
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Американский Йосемитский национальный парк находится на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада в штате Калифорния. Здесь на площади 3081 км² расположены причудливые гранитные скалы, реки с чистой водой и рощи с редкими растениями. В 1984 году парк стал одним из объектов Всемирного природного наследия под эгидой ЮНЕСКО.


В число важнейших достопримечательностей Йосемитского парка входят водопады, сконцентрированные на ограниченной территории необычайно плотно. Водопад, носящий одно имя с парком, 739-метровый Yosemite Falls, является самым крупным не только в парке, но и во всей Северной Америке.

Недавно Министерство внутренних дел США разместило видеозапись, сделанную вблизи Йосемитского водопада, снабдив ее комментарием: «Когда встречаются солнечный свет и вода, начинается настоящая магия!». Радуга будто бы рождается прямо в скалах и двигается вместе с потоками воды.

Посмотрите, как выглядит круглая радуга.

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