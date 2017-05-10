  • В Израиле впервые за столетие найден новый вид бабочек
    Фото: Vladimir A. Lukhtanov/Comparative Cytogenetics, 2017
  • В Израиле впервые за столетие найден новый вид бабочек
    Фото: Vladimir A. Lukhtanov/Comparative Cytogenetics, 2017
  • В Израиле впервые за столетие найден новый вид бабочек
    Фото: Vladimir A. Lukhtanov/Comparative Cytogenetics, 2017
Природа

В Израиле впервые за столетие найден новый вид бабочек

Тысячи людей постоянно фотографировали красивую бабочку в горах Израиля, и никто из них не догадывался, что она относится к неизвестному виду. Открытие совершил энтомолог из Зоологического института Российской академии наук Владимир Лухтанов.
Анастасия Баринова
10 мая 2017 в 14:23
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Занимаясь классификацией бабочек, обитающих на горе Хермон в Израиле, Владимир Лухтанов из Российской академии наук обнаружил новый вид из рода шашечниц (Melitaea). Внешние признаки этой бабочки — такие, как форма и окрас крыльев — напоминают десятки других видов, входящих в этот род.

Первоначально специалист решил, что бабочка может относиться к видам Melitaea persea montium Belter или Melitaea didyma. В энтомологии для уточнения выводов ученые сравнивают гениталии насекомых разных видов, и изучение этого аспекта позволило совершить открытие: обитающая на горе Хермон бабочка оказалась представительницей не известного ранее вида. В реестр она была занесена как M. acentria.

Сходство с M. persea montium Belter и M. didyma объяснялось тем, что насекомое занимало «промежуточное» положение между этими видами. По всей видимости, появление M. acentria является результатом гибридизации (скрещивания разных видов). Это широко распространено в мире растений, но среди животных встречается редко.

Всего в распоряжении Лухтанов и его научной группы было 36 образцов: 26 самцов и 10 самок. По результатам анализа энтомологи составили общее описание вида: длина переднего крыла составляет 17−20 мм у самцов и 16−19 мм у самок. Для их крыльев характерна оранжево-красная окраска, притом у мужских особей она более яркая.

Подводя итоги исследования, российские ученые подчеркивают неожиданность открытия: гора Хермон является популярным туристическим направлением в Израиле, и тысячи людей постоянно фотографировали эту бабочку, не видя в ней ничего необычного. В последний раз новый вид бабочек был описан в Израиле 109 лет назад.

Посмотрите, как паразиты превращают бабочек в зомби.

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