  • Найден новый вид «лесных гоблинов»
    Tarsius spectrumgurskyae. Фото: Myron Shekelle
  • Найден новый вид «лесных гоблинов»
    Tarsius spectrumgurskyae. Фото: Russell Mittermeier
  • Найден новый вид «лесных гоблинов»
    Tarsius supriatnai Фото: Russell Mittermeier
Природа

Найден новый вид «лесных гоблинов»

На одном из островов Индонезии ученые открыли два новых вида из рода долгопятов (лат. Tarsius). Крохотные приматы внешне напоминают пушистых лесных гоблинов.
Анастасия Баринова
5 мая 2017 в 13:42
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Долгопяты (лат. Tarsius) населяют леса Юго-Восточной Азии. Эти животные отделились от общего для приматов предка около 64,2−58,4 млн лет назад. К настоящему времени известно 18 видов, входящих в род, притом 11 из них живут на индонезийском Сулавеси. Большинство из них выглядят очень похоже, что свойственно многим видам, ведущим ночной образ жизни. Разница проявляется в поведении и особенно в звуках, которыми они общаются друг с другом.

Изучая фауну острова Сулавеси, биологи из Университета Западного Вашингтона совершили открытие новых представителей долгопятов. Они получили названия Tarsius spectrumgurskyae и Tarsius supriatnai — в честь двух ученых, внесших большой вклад в классификацию приматов и сохранение природы Индонезии.

У T. spectrumgurskyae и T. supriatnai есть хвост, длина которого в два раза превышает длину тела и может достигать 280 см. Их крупная округлая голова, сидящая на позвоночнике вертикально, способна поворачиваться почти на 360°. Животные общаются на ультразвуке: они могут слышать звуки c частотами до 90 кГц и кричать на частотах около 70 кГц. Помимо небольших различий в строении тела, именно тональность их «переговоров» позволила предположить, что T. spectrumgurskyae и T. Supriatnai относятся к разным видам одного рода. Проведенный позднее анализ ДНК подтвердил эту догадку.

Новые виды приматов будут включены Международным союзом охраны природы в список уязвимых: судя по всему, они обитают только на Сулавеси, а здесь происходит стремительное сокращение лесных массивов, что лишает представителей фауны привычных ареалов.

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