Найден новый вид «лесных гоблинов»
Долгопяты (лат. Tarsius) населяют леса Юго-Восточной Азии. Эти животные отделились от общего для приматов предка около 64,2−58,4 млн лет назад. К настоящему времени известно 18 видов, входящих в род, притом 11 из них живут на индонезийском Сулавеси. Большинство из них выглядят очень похоже, что свойственно многим видам, ведущим ночной образ жизни. Разница проявляется в поведении и особенно в звуках, которыми они общаются друг с другом.
Изучая фауну острова Сулавеси, биологи из Университета Западного Вашингтона совершили открытие новых представителей долгопятов. Они получили названия Tarsius spectrumgurskyae и Tarsius supriatnai — в честь двух ученых, внесших большой вклад в классификацию приматов и сохранение природы Индонезии.
У T. spectrumgurskyae и T. supriatnai есть хвост, длина которого в два раза превышает длину тела и может достигать 280 см. Их крупная округлая голова, сидящая на позвоночнике вертикально, способна поворачиваться почти на 360°. Животные общаются на ультразвуке: они могут слышать звуки c частотами до 90 кГц и кричать на частотах около 70 кГц. Помимо небольших различий в строении тела, именно тональность их «переговоров» позволила предположить, что T. spectrumgurskyae и T. Supriatnai относятся к разным видам одного рода. Проведенный позднее анализ ДНК подтвердил эту догадку.
Новые виды приматов будут включены Международным союзом охраны природы в список уязвимых: судя по всему, они обитают только на Сулавеси, а здесь происходит стремительное сокращение лесных массивов, что лишает представителей фауны привычных ареалов.
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