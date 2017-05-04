Сколько в мире альбатросов: подсчет из космоса
Один из представителей семейства альбатросовые, северный королевский альбатрос (лат. Diomedea sanfordi) был вынесен в отдельный вид лишь в 1998 году: орнитологи нашли различия между птицами, обитающими на скалах у архипелага Чатем и похожими альбатросами, населяющими некоторые острова в южной части Тихого океана и на юге Новой Зеландии.
Южные королевские альбатросы (Diomedea epomophora) крупнее — до 123 см, тогда как их северные сородичи в среднем достигают 115 см. Отличается и масса этих видов птиц (8,5 и 8,2 кг соответственно), и поведение. И, наконец, верхняя часть оперения у северных альбатросов — более темная.
Несмотря на то, что эти птицы достаточно хорошо изучены (первое упоминание о северном королевском альбатросе относится к началу XX века) — их численность известна лишь приблизительно. Сильные ветра и постоянные штормы не позволяют отправлять к островам Чатем полноценные экспедиции. Один из орнитологов организации British Antarctic Survey рассказал, что однажды научной команде пришлось целый месяц ждать летной погоды на близлежащем острове. И даже оказавшись в местах обитания редких видов птиц, специалисты собирают материал с риском для жизни, поскольку им приходится взбираться на отвесные скалы в условиях непогоды.
Теперь эти сложности остались позади: ученые смогли договориться с компанией Digital Globe, чей спутник WorldView-3 работает на орбите с 2014 года. Космический аппарат, предназначенный для съемки в панхроматическом и 8-канальном мультиспектральном режимах, имеет высочайшее пространственное разрешение и расширенный спектральный диапазон. Это позволяет решать множество задач: например, вести мониторинг пожаров, недоступных для съемки в видимом диапазоне из-за дыма. Возможности сверхсовременных камер также дают возможность подсчитать альбатросов, обитающих в удаленных местах. Читать далее
Птица с длиной тела более метра на снимке занимает лишь пару пикселей, но ее яркая окраска заметно отличается от цвета скал. Полученные изображения настолько качественные, что разница между оперением и даже самыми светлыми скальными породами видна очень хорошо.
В результате стало известно, что на настоящий момент в районе архипелага Чатем насчитывается 3600 гнезд северного королевского альбатроса. Это на 2100 меньше показателей по итогам предыдущих подсчетов, проведенных в 2009 году.
Помимо несовершенства прежней техники мониторинга, ученые объясняют различие в том, что количество редких птиц действительно сокращается. Причиной может быть уменьшение их кормовой базы, а также суровые природные условия. В 1986 году сильнейший шторм поднял огромные волны, которые смыли в море множество гнезд. Но поскольку северные королевские альбатросы не желают переселяться на другие острова, проявления непогоды в сезон размножения являются серьезным фактором риска для их популяции.
Получив в свое распоряжение данные со спутника WorldView-3, орнитологи планируют проводить подсчеты каждый год, что поможет точнее установить численность северных королевских альбатросов.
Посмотрите, чем занимается старейший в мире альбатрос.