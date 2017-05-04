  • Сколько в мире альбатросов: подсчет из космоса
    Фото: Bernard Spragg. NZ/Flickr.com
  • Сколько в мире альбатросов: подсчет из космоса
    Фото: Bernard Spragg. NZ/Flickr.com
  • Сколько в мире альбатросов: подсчет из космоса
    Фото: British Antarctic Survey/Digital Globe
Природа

Сколько в мире альбатросов: подсчет из космоса

Северный королевский альбатрос обитает исключительно в районе новозеландского архипелага Чатем. До недавнего времени количество этих редких птиц подсчитывалось вручную и с риском для жизни. Новые технологии позволили усовершенствовать процесс.
Анастасия Баринова
4 мая 2017 в 17:23
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Один из представителей семейства альбатросовые, северный королевский альбатрос (лат. Diomedea sanfordi) был вынесен в отдельный вид лишь в 1998 году: орнитологи нашли различия между птицами, обитающими на скалах у архипелага Чатем и похожими альбатросами, населяющими некоторые острова в южной части Тихого океана и на юге Новой Зеландии.

Южные королевские альбатросы (Diomedea epomophora) крупнее — до 123 см, тогда как их северные сородичи в среднем достигают 115 см. Отличается и масса этих видов птиц (8,5 и 8,2 кг соответственно), и поведение. И, наконец, верхняя часть оперения у северных альбатросов — более темная.

Несмотря на то, что эти птицы достаточно хорошо изучены (первое упоминание о северном королевском альбатросе относится к началу XX века) — их численность известна лишь приблизительно. Сильные ветра и постоянные штормы не позволяют отправлять к островам Чатем полноценные экспедиции. Один из орнитологов организации British Antarctic Survey рассказал, что однажды научной команде пришлось целый месяц ждать летной погоды на близлежащем острове. И даже оказавшись в местах обитания редких видов птиц, специалисты собирают материал с риском для жизни, поскольку им приходится взбираться на отвесные скалы в условиях непогоды.

Теперь эти сложности остались позади: ученые смогли договориться с компанией Digital Globe, чей спутник WorldView-3 работает на орбите с 2014 года. Космический аппарат, предназначенный для съемки в панхроматическом и 8-канальном мультиспектральном режимах, имеет высочайшее пространственное разрешение и расширенный спектральный диапазон. Это позволяет решать множество задач: например, вести мониторинг пожаров, недоступных для съемки в видимом диапазоне из-за дыма. Возможности сверхсовременных камер также дают возможность подсчитать альбатросов, обитающих в удаленных местах. Читать далее

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