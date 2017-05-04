Необычная трапеза белой акулы: видео
Морской эколог Кит По (Keith Poe) во время одной из экспедиций заметил в акватории Южной Калифорнии белую акулу, поедающую мертвого кита. Гигантское млекопитающее ученым было знакомо давно: еще в 2000 году ученые пометили самку горбатого кита, получившую имя Скарлетт, и отслеживали с тех пор ее передвижения.
Скарлетт умерла в море по неустановленной причине. Заметив акулу, отщипывающую куски от ее туши, экологи установили наблюдение. Выяснилось, что хищница провела возле «блюда» не менее 18 часов, делая перерыв в еде только на ее переваривание, но никуда притом не отплывая. Более того, легкая добыча стала стимулом к обжорству — наевшаяся до отвала акула качалась на волнах, «будто пьяная». Это позволило людям подплыть на максимально близкое расстояние и снять видео.
Ученые напоминают, что до недавнего времени не было точно известно, привлекает ли белых акул падаль, однако проведенные за последние годы исследования позволили установить этот факт. Но хотя белые акулы и признаны санитарами моря, доля мертвой плоти в их общем рационе остается неустановленной.
Посмотрите, как спит белая акула.