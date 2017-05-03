  • Зачем слон так грубо отшвыривает слоненка: 2 версии
    Фото: Caters TV/YouTube
  • Зачем слон так грубо отшвыривает слоненка: 2 версии
    Фото: Caters TV/YouTube
Природа

Зачем слон так грубо отшвыривает слоненка: 2 версии

В одном из национальных парков Африки туристы стали свидетелями необычного поведения слонов: взрослый самец поднимает и отбрасывает маленького слоненка. Биологи нашли связь с брачным периодом этих животных.
Анастасия Баринова
3 мая 2017 в 12:32
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Туристы, осматривавшие парк Аддо (Addo Elephant National Park) в Южной Африке, оказались вблизи стада слонов. Парк, входящий в тройку крупнейших в стране, в первую очередь известен благодаря этим животным: на его территории обитает не менее 600 слонов. Здесь также можно встретить буйволов, львов, гиен и других диких зверей.

Снимая слонов через окно автомобиля, туристы увидели, как взрослый самец подхватывает детеныша и бросает его на землю. Затем он уходит, но возвращается и повторяет это несколько раз.

Предупреждение: видео содержит кадры сексуального возбуждения животного и насильственных действий в отношении детеныша. Мы не рекомендуем данное видео к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Биологи объясняют это тем, что слон в текущий момент был готов к спариванию и мог ошибочно принять слоненка за подходящую для этого особь, ориентируясь исключительно на запах. Малыши после рождения проводят с матерью до четырех лет, на протяжении этого времени питаясь ее молоком, поэтому могут пахнуть похоже.

Согласно еще одной версии, слон видел в слоненке помеху к спариванию и отбрасывал его в сторону от самок.

Узнайте, как у слонов проходит похоронный ритуал.

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