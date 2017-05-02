  • В Алтайском крае пересчитают барсуков и сурков
    Барсук (лат. Meles meles) — животное, ведущее преимущественно ночной образ жизни. Сфотографировать барсука при хорошем свете — удача для фотографа. Этот молодой барсук выбрался из выводковой норы на заходе солнца и роется в земле в поисках съедобных личинок. Фото: Андрей Прутенский
  • В Алтайском крае пересчитают барсуков и сурков
    Степной сурок, или байбак. Фото: Денис Соломахин
  • В Алтайском крае пересчитают барсуков и сурков
    Фото: Алексей Туракин
Природа

В Алтайском крае пересчитают барсуков и сурков

Переписью хвостатого населения займутся более 100 специалистов.
Интерфакс
2 мая 2017 в 15:17
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В 60 муниципалитетах Алтайского края начинается масштабный подсчет сурков и барсуков, обитающих в охотничьих угодьях и на особо охраняемых природных территориях.

«Барсуки относятся к норным животным, которые впадают в зимнюю спячку. Соответственно они держатся около постоянных участков, которые называют коренные норники. Норники и становятся основной учетной единицей», — рассказал начальник отдела учета регионального министерства природных ресурсов и экологии Евгений Батурин.

Он также уточнил, что учет сурков осуществляется до того, как свежий травяной покров закроет их норы. Подсчет семей и особей проводят через 15 дней после массового выхода из нор сурчат.

В 2016 году в крае обитало более 20 тыс. сурков и около 35 тыс. барсуков.

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