Одна из самых редких кошек в мире попала на видео
За судьбой Бэри ученые наблюдают с самого ее рождения. Широкую известность она и ее мать по кличке Кедровка получили в 2014 году, став звездами интернет-сериала «Пятнистая семейка», а в 2015 году специалисты зоопарка смонтировали «танцевальное» видео с юной представительницей леопардов.
Недавно четырехлетняя Бэри принесла потомство, а затем об этом узнали биологи. В начале апреля котята попали в объектив фотоловушки в небольшой пещере, а сама Бэри — у входа в грот. Сейчас Бэри добывает для своего выводка пищу, одновременно обучая детенышей основам охоты.
Ученые подчеркивают важность этой видеозаписи: именно с ее помощью удалось получить достоверную информацию о «семейном положении» этой самки. На видео запечатлены котята в возрасте около четырех месяцев. Поскольку они не погибли в младенчестве, у них есть все шансы вырасти и стать полноценными членами популяции редчайшего пятнистого хищника. Отцом двух маленьких леопардов может быть самец по кличке Тайфун, постоянно проживающий в заповеднике.
«Кедровая падь» — особо охраняемая природная территория юго-западного Приморья, которая входит в состав ФГБУ «Земля леопарда» и соседствует с национальным парком «Земля леопарда». На территории «Кедровой пади» постоянно обитает около пяти дальневосточных леопардов, а в общей сложности на всей «Земле леопарда» можно встретить 70 дальневосточных леопардов и 30 амурских тигров.
Масштабный фотомониторинг популяции самой редкой крупной кошки в мире ведется на «Земле леопарда» с 2013 года: 300 фотоловушек, установленных в разных местах парка, фиксируют все передвижения леопардов, любые изменения во внешнем облике и жизненном цикле. За годы наблюдений ученые впервые определили примерную численность пятнистых хищников, границы их обитания, получили информацию об их образе жизни и о взаимоотношениях между отдельными особями.
Интересно, что съемка Бэри и ее детенышей оказалась неожиданной: в данной пещере фотоловушки были поставлены ради амурского тигра, побывавшего здесь недавно. Узнайте о других леопардах, обитающих на территории парка.