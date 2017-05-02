Мертвая рыба покрыла поверхность озера в Челябинской области: видео
Озеро Кунашак находится в 84 километрах от Челябинска, его площадь — 235 гектаров. Об экологической катастрофе на водоеме сообщили представители организации «Маяк-57 Наследие». По мнению волонтеров-экологов, виновником является местный арендатор, отравивший карасей, карпов и окуней для того, чтобы заселить озеро личинками более дорогих и ценных видов. Предполагаемый объем мертвой рыбы составляет около 100 тонн.
Со своей стороны, арендатор перекладывает вину на дорожных строителей, которые летом 2016 года построили обводной канал в водоохранной зоне. В результате уровень воды в водоеме упал до 1,5 метров, и на зимой озеро оставалось очень мелким. В ноябре температура воздуха опускалась до — 30−42 °C, и рыба замерзла, а весной, когда лед растаял, она всплыла.
Прокуратура приступила к проверке фактов. К настоящему времени эксперты Россельхознадзора установили, что никаких отравляющих веществ в озере не найдено. С поверхности озера рыба уже собрана и теперь будет захоронена в скотомогильнике на территории Кунашакского района.
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