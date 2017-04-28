Самки стрекоз придумали, как спастись от назойливого самца
Биолог Рассим Келифа из Цюрихского университета в Швейцарии обнаружил необычное поведение у самок стрекоз вида коромысло голубое (Aeshna juncea). Он отправился в Швейцарские Альпы, чтобы собрать личинки этого вида и стал свидетелем интересной ситуации: самка стрекозы, преследуемая назойливым самцом, внезапно перестала махать крыльями и замертво упала на землю. После этого «ухажер» еще немного покружил вокруг нее и вскоре улетел, а самка, как только убедилась, что горизонт чист, взлетела как ни в чем не бывало.
«Я был поражен», — говорит Келифа. По его словам, он никогда не видел ничего подобного за десять лет изучения стрекоз. Исследователь стал внимательно наблюдать за этим видом и отметил, что 27 самок из 31 использовали тактику «падения замертво», чтобы избежать преследования.
Биолог полагает, что самки вида голубое коромысло выработали тактику не просто так: дело в том, что самцы этого вида не охраняют своих «жен», когда те откладывают яйца. Самки продолжают вести «холостяцкий» образ жизни и часто подвергаются атакам новых кавалеров. Но спаривание с самцом для них опасно — это может повредить их репродуктивный тракт, который и так нагружен яйцами личинок.
Келифа говорит, что в этот момент самки вида голубое коромысло обычно перемещаются в густые заросли возле прудов для того, чтобы спрятаться от преследования. Хотя, возможно, им лучше поучиться у самок богомола.