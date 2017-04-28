Лучшие друзья: пенсионерка и дикий олень
81-летняя вдова Метте Квам (Mette Kvam) живет в небольшом населенном пункте на юго-западе Норвегии. В один из зимних дней 2014 года одинокая пенсионерка заметила неподалеку от своего дома оленя. У нее с собой было печенье, и она предложила его животному.
Угощение тому понравилось, и он пошел вслед за Метте в надежде получить добавку. С тех пор это стало доброй традицией. Лето олень, получивший кличку Флиппен (Flippen), проводит в горах, а с наступлением холодов дважды в день он приходит к дому своей подруги, где получает печенье, которое Метте печет уже специально для него. Иногда он даже остается на ночь во дворе.
За три года необычной дружбы Флиппен стал местной знаменитостью: его легко узнать по своеобразной форме ушей, и охотники не причиняют ему вреда. Животное не позволяет приближаться к себе никому, кроме Метте, зато с удовольствием принимает от нее знаки внимания и позволяет гладить себя по голове.
Посмотрите, как котенок подружился с хаски.