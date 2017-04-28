Найден древний хищник с 50 ногами
Канадские палеонтологи обнаружили новый вид ископаемых животных. Открытие позволяет заполнить пробел в истории эволюции жвалоносных (лат. Mandibulata) — многочисленной группы членистоногих. Подтип жвалоносные включает три надкласса: ракообразные (Crustacea, или Eucrustacea), многоножки (Myriapoda) и насекомые (Hexapoda, или Insecta).
Общим признаком этих представителей фауны является наличие верхних парных челюстей (жвал). У ракообразных, многоножек и насекомых они служат для разгрызания и размельчения пищи, а у общественных насекомых (муравьи, пчелы, осы, шмели, термиты) также и для построения гнезд. Изучая ископаемые останки, найденные в осадочных породах на территории канадского Национального парка Кутеней, ученые смогли проследить эволюционное развитие этого органа.
Установив, что останки принадлежат животному неизвестного ранее вида, палеонтологи назвали его Tokummia katalepsis: от греческого слова, означающего «захват», и реки Токумм, протекающей через парк. Древний представитель жвалоносных в длину достигал 10 см, имел 50 веслообразных ножек, два когтя и двустворчатую раковину, за пределами которой располагались стебельчатые глаза.
Tokummia katalepsis мог передвигаться как по суше, так и по воде. Несмотря на свои крупные для жвалоносных размеры, он охотился только на мягкотелых жертв: с твердой добычей его сравнительно хрупкие жвалы бы не справились. Ископаемый предок жвалоносных населял Землю в кембрийский период — около 500 млн лет назад.
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