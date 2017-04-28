Природа

Чужих детей не бывает

Какой отец будет сидеть дома с детьми, пока их мамаша гуляет бог весть где? Такой, как самец серёжчатой яканы, — даже если он видит, что ему наставляют рога, а следовательно, отпрыски могут оказаться вовсе не его.
Патриция Эдмондс
28 апреля 2017 в 11:48
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  • Чужих детей не бывает
    Фото: Джоул Сартури / PHOTO ARK

Несколько видов яканы — самый яркий пример смены сексуальных ролей в животном мире, говорит эколог-бихевиорист Питер Рэдж из Корнеллского университета. Самоуверенная самка собирает в свой гарем до пяти самцов. В течение недели она откладывает яйца в гнезде одного из них, продолжая спариваться и с другими ухажерами — по словам Рэджа, до 65 раз на кладку.

Рэдж с коллегой Стивеном Эмлином несколько лет исследовали на Панаме серёжчатую якану и ее промискуитет — явление столь же публичное, сколь регулярное. Чтобы понять, кто истинный отец, они наблюдали за спариванием десятков птиц, за кладкой яиц, брали образцы крови и проводили тесты ДНК.

Исследователи пришли к выводу, что для самца яканы «риск вырастить не свое потомство составляет почти 75 процентов». Иными словами, он видит, как она спаривается с другими, и все же три месяца высиживает яйца и пестует птенцов, большинству которых он не отец.

Почему самцы это делают? «В целом, у них нет выбора», — считает Рэдж. Поиски менее активной самки могут занять время, которое они предпочитают проводить с большей пользой — в заботе о кладке. Таким образом, хотя потомство по большей части не его, свой долг для существования рода он все равно исполнит.

АРЕАЛ Пресноводные водоемы на территории Центральной и Южной Америки.

ОХРАННЫЙ СТАТУС Вне угрозы.

ДРУГИЕ ФАКТЫ У серёжчатой яканы (Jacana jacana) длинные массивные ноги, позволяющие передвигаться по листьям водных растений.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№164, май 2017).
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