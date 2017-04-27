4493
0
Новая достопримечательность Австралии — пещера в форме Австралии
Полярное сияние в Австралии можно увидеть очень часто, но недавно даже такое привычное явление было показано с новой точки зрения: фотограф нашел пейзаж, удивительным образом дополняющий краски неба.
Анастасия Баринова
27 апреля 2017 в 16:12
2
Австралийский фотограф Стивен Сандер (Steven Sander) отправился в безлюдную местность, лежащую примерно в 100 км к юго-востоку от Мельбурна, а затем взобрался на гору. Там он обнаружил пещеру, силуэт которой практически повторяет карту Австралии. На снимке, сделанном в этой точке, полярное сияние будто бы изнутри подсвечивает целый континент.
Посмотрите, как выглядит полярное сияние в этих же местах — к югу и юго-востоку от Мельбурна.
Узнайте, как можно полюбоваться этим явлением с высоты.