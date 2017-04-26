Мастера маскировки: змея среди опавшей листвы
Биолог из Флориды по имени Хелен ведет аккаунт в сети Twitter под ником SsssnakeySci. Она рассказывает своим подписчикам интересные факты из жизни змей и публикует необычные фотографии. Новый снимок поставил всех в тупик: медноголовый щитомордник (Agkistrodon contortrix) буквально слился с листвой и травой на земле.
Медноголовый щитомордник относится к ядовитым змеям семейства гадюковые. Он не стремится нападать на человека, однако случаи укусов фиксируются достаточно часто: это происходит в качестве ответной реакции, когда люди, не увидев змею, наступают на нее. Умение вовремя заметить медноголового щитомордника должно быть важно для тех, кто живет в районе его ареала: на востоке Северной Америки.
После того, как пользователи не смогли отличить змею от сухой листвы, SsssnakeySci опубликовала подсказку.
Найдите полсотни овец, «спрятавшихся» на другой фотографии.