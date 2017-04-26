  • Мастера маскировки: змея среди опавшей листвы
    Фото: SssnakeySci/Twitter
  • Мастера маскировки: змея среди опавшей листвы
    Медноголовый щитомордник, снятый в штате Флорида в 2007 году Фото: Wikipedia
Природа

Мастера маскировки: змея среди опавшей листвы

Американская студентка, изучающая змей, предложила своим подписчикам в Твиттере загадку: на опубликованной фотографии им следовало найти змею. Медноголовый щитомордник прячется столь успешно, что с задачей не справился практически никто.
Анастасия Баринова
26 апреля 2017 в 17:31
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Биолог из Флориды по имени Хелен ведет аккаунт в сети Twitter под ником SsssnakeySci. Она рассказывает своим подписчикам интересные факты из жизни змей и публикует необычные фотографии. Новый снимок поставил всех в тупик: медноголовый щитомордник (Agkistrodon contortrix) буквально слился с листвой и травой на земле.

  • Мастера маскировки: змея среди опавшей листвы
    Фото: SssnakeySci/Twitter

Медноголовый щитомордник относится к ядовитым змеям семейства гадюковые. Он не стремится нападать на человека, однако случаи укусов фиксируются достаточно часто: это происходит в качестве ответной реакции, когда люди, не увидев змею, наступают на нее. Умение вовремя заметить медноголового щитомордника должно быть важно для тех, кто живет в районе его ареала: на востоке Северной Америки.

После того, как пользователи не смогли отличить змею от сухой листвы, SsssnakeySci опубликовала подсказку.

  • Мастера маскировки: змея среди опавшей листвы
    Фото: SssnakeySci/Twitter

Найдите полсотни овец, «спрятавшихся» на другой фотографии.

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