Последний шанс последнего северного белого носорога на Земле
Крупнейший представитель семейства носорогов — белый (Ceratotherium simum): масса самцов может достигать пяти тонн, длина тела — 4,2 метра. Цвет в названии рода не имеет отношения к окраске животного: считается, что голландцы, рассказывая об этом носороге, использовали прилагательное «wijd» («широкий»), которое характеризует особенности его морды, однако британцы услышали слово как «white» — «белый».
Главное отличие белого носорога — это широкая плоская верхняя губа, приспособленная для откусывания травы непосредственно с поверхности земли. В свою очередь черный носорог, имеющий заостренную верхнюю губу, с ее помощью захватывает листву с кустарников.
Род белых носорогов включает в себя два вида, но если популяция южных белых носорогов насчитывает более 21 000 особей, то северных белых носорогов в мире осталось только три: один самец и две самки. Все они обитают в заповеднике в Кении. Самцу по кличке Судан — 43 года, что сопоставимо со столетним возрастом у человека.
Размножение естественным путем северным белым носорогам так и не удалось, и это означает исчезновение вида с лица Земли в обозримом будущем. Специалисты приняли решение о сборе средств на применение процедуры ЭКО. Планируется оплодотворить яйцеклетки двух оставшихся самок законсервированной спермой, взятой у Судана, а затем молодая здоровая самка родственного вида — южного белого носорога — займется суррогатным вынашиванием эмбрионов.
На реализацию проекта требуется около 10 млн долларов, и с этой целью смотрители завели Судану страницу в приложении Tinder. В описании необычного пользователя говорится: «Не хочу показаться навязчивым, но судьба моего вида зависит только от меня». Там же указаны параметры носорога: 2268 кг и 183 см. Пользователи, отметившие страницу как понравившуюся, смогут больше узнать о мировых популяциях носорогов и пожертвовать любую сумму на сохранение редкого вида.
Деньги также могут отправить все желающие, воспользовавшись информацией на сайте организации Ol Pejeta Conservancy, которая заботится о носороге.
Узнайте о последних северных белых носорогах, живших еще совсем недавно.