В Подмосковье посадили новый лес
Волонтеры Гринпис России вместе с Клинским лесничеством посадили 135 000 деревьев неподалеку от Зеленограда. Площадь нового леса, в основу которого легли юные сосны, дубы и липы, составляет 33 гектара.
Следующие несколько лет лесники будут расчищать посадки от других растений. А на двенадцатый год эту местность ждет рубка ухода. «Примерно за пару десятилетий на месте посадки сформируется молодой сосновый лес, уже вполне привлекательный для отдыха, и способный самостоятельно развиваться без постоянного ухода и вмешательства человека», — говорит руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко.
Леса занимают около 45% территории РФ. По состоянию на сентябрь 2015 года, в мире произрастало около трех триллионов деревьев, из них 640 миллиардов — в России.