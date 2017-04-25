  • В Подмосковье посадили новый лес
    Выжить молодым деревцам в старом лесу непросто: плотный подлесок ограничивает подросту доступ к свету. Отмершие деревья, поваленные стволы и пни служат спасительным островом, позволяющим деревцам развиваться. Фото: Михаил Богомаз
  • В Подмосковье посадили новый лес
    Лес в тумане Фото: Вугар Aмруллаев
Природа

В Подмосковье посадили новый лес

Вместо засохшего елового леса под Зеленоградом появился смешанный.
National Geographic Россия
25 апреля 2017 в 19:02
48

Волонтеры Гринпис России вместе с Клинским лесничеством посадили 135 000 деревьев неподалеку от Зеленограда. Площадь нового леса, в основу которого легли юные сосны, дубы и липы, составляет 33 гектара.

Следующие несколько лет лесники будут расчищать посадки от других растений. А на двенадцатый год эту местность ждет рубка ухода. «Примерно за пару десятилетий на месте посадки сформируется молодой сосновый лес, уже вполне привлекательный для отдыха, и способный самостоятельно развиваться без постоянного ухода и вмешательства человека», — говорит руководитель лесного отдела Гринпис России Алексей Ярошенко.

Леса занимают около 45% территории РФ. По состоянию на сентябрь 2015 года, в мире произрастало около трех триллионов деревьев, из них 640 миллиардов — в России.

Тоже интересно

«Вертикальный лес» высотой 200 метров появится в Китае

Обсудить
СМИ2
И видно было по скелету, чем пировал француз
И видно было по скелету, чем пировал француз
Тоже интересно
Смерть порождает жизнь: как упавшие деревья спасают лес
Смерть порождает жизнь: как упавшие деревья спасают лес
Друзья Nat-geo.ru: «Моя планета»
Travel-анекдот: Молчаливый незнакомец
Travel-анекдот: Молчаливый незнакомец