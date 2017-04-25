  • Леопард догоняет полицейского: видео
    Фото: Pixabay.com
  • Леопард догоняет полицейского: видео
    Фото: Pixabay.com
Природа

Леопард догоняет полицейского: видео

Полицейскому в Индии пришлось спасаться от леопарда: ранив трех человек, животное устремилось за новой жертвой. Захватывающая сцена погони попала на видео.
Анастасия Баринова
25 апреля 2017 в 14:26
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Представители мира дикой природы нередко осваивают территорию населенных пунктов, но если для городов США обычными гостями являются индейки или койоты, то в индийские поселки запросто может заглянуть и леопард.

Один из таких случаев произошел недавно в деревне, расположенной в штате Орисса на востоке Индии: из близлежащего леса сюда пришел леопард. Обычно эти животные людьми не питаются, объектами их охоты являются копытные и другие звери. Случаи нападения леопардов на людей за всю историю весьма немногочисленны и чаще всего объясняются старостью хищника: оказавшись не в состоянии догнать свою привычную жертву, он пытается утолить голод любым способом.

Леопард, оказавшийся в деревне, по-видимому искал домашний скот, однако по пути ему попалось несколько человек. Находясь в состоянии стресса, он ранил троих и продолжил свой путь. Не повезло и полицейскому — тот не только не смог остановить хищника, но и сам едва не стал его жертвой.

По сообщению местной прессы, позже леопард все же был пойман и отправлен в зоопарк административного центра штата, города Бхубанешвар.

Посмотрите, как люди спасли леопарда, упавшего в колодец.

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