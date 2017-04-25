Леопард догоняет полицейского: видео
Представители мира дикой природы нередко осваивают территорию населенных пунктов, но если для городов США обычными гостями являются индейки или койоты, то в индийские поселки запросто может заглянуть и леопард.
Один из таких случаев произошел недавно в деревне, расположенной в штате Орисса на востоке Индии: из близлежащего леса сюда пришел леопард. Обычно эти животные людьми не питаются, объектами их охоты являются копытные и другие звери. Случаи нападения леопардов на людей за всю историю весьма немногочисленны и чаще всего объясняются старостью хищника: оказавшись не в состоянии догнать свою привычную жертву, он пытается утолить голод любым способом.
Леопард, оказавшийся в деревне, по-видимому искал домашний скот, однако по пути ему попалось несколько человек. Находясь в состоянии стресса, он ранил троих и продолжил свой путь. Не повезло и полицейскому — тот не только не смог остановить хищника, но и сам едва не стал его жертвой.
По сообщению местной прессы, позже леопард все же был пойман и отправлен в зоопарк административного центра штата, города Бхубанешвар.
Посмотрите, как люди спасли леопарда, упавшего в колодец.