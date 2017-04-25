Гусеницы спасут мир от пластика
Способность гусениц разрушать пластик первым обнаружила биолог и пчеловод-любитель Федерика Берточчини: очищая ульи от паразитов — личинок восковой моли, она сложила их в полиэтиленовый пакет, но спустя какое-то время они прогрызли пластик и расползлись. После этого ученая связалась с коллегами из Кембриджского университета, и вместе они решили проверить способности личинок восковой моли.
В рамках эксперимента сотни личинок были помещены в обычный пакет, взятый из британского супермаркета. Уже через 40 минут в нем начали появляться дыры, а за 12 часов гусеницы поглотили 92 мг полиэтилена. Это рекордно высокие показатели: ранее подобные свойства были обнаружены у некоторых бактерий, но они уничтожают пластик значительно медленнее: до 0,13 мг в день.
Следующие эксперименты показали, что гусеницы не просто едят пластик — его структуру разрушает особый фермент в их слюне или кишечнике. Ученые убедились в этом, просто размазав несколько личинок по пластиковой поверхности, и выделения из их тел также проделали в пакете отверстия.
Биологи пока не знают, какой именно фермент участвует в этой цепочке, и ближайшей целью станет его поиск. В случае успеха на его основе можно синтезировать вещество искусственным путем, а затем применять его для переработки пластиковых отходов.
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