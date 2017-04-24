Крот-звездонос: подземный Супермен
Главное отличие крота-звездоноса (лат. Condylura cristata) от остальных представителей семейства — 22 кожных нароста, в форме звезды располагающиеся на морде. Размер тела у звездоносов — до 20 см, жесткая темно-коричневая шерсть эффективно отталкивает воду. В основном, эти кроты питаются личинками, червями и насекомыми, но в рацион может входить и мелкая рыба. Подземный образ жизни сделал зрение не жизненно важным навыком — вместо него звездоносы полагаются на свой необычный орган осязания.
Нейробиолог из Университета Вандербильта Кеннет Катания (Kenneth Catania) на протяжении 25 лет изучал звездоноса, и недавно представил результаты своего исследования. По его мнению, это «самые странные существа на Земле». В частности, их звездообразный нарост является самой чувствительной системой осязания из известных современной науке. Биолог насчитал в нем более 100 тысяч нервных волокон: это в пять раз больше, чем у человеческой руки, которая также обладает высокой чувствительностью. В результате звездонос может трогать и проверять до 13 разных мелких объектов в секунду.
Поскольку глаза у этого вида кротов недоразвиты, по их принципу работают все те же наросты: они вращаются в нужную сторону, получая информацию путем осязания и затем передавая ее в мозг. Обмен данными происходит фантастически быстро: мозг принимает решение за восемь миллисекунд, что является пределом теоретической скорости нейронов.
Наконец, звездоносы — первые млекопитающие, способные обонять под водой. Для этого кроты используют уникальную технологию. Догоняя добычу в болотистой местности, они выдувают в воду пузыри, а затем втягивают их ноздрями обратно. При этом направление их движения коррелируется с движением жертвы. Наблюдая за этим процессом, Катания и его коллеги пришли к выводу, что пузыри позволяют кротам улавливают запах добычи.
Кроты-звездоносы не единственные подземные существа с суперспособностями. Во многих аспектах им дадут фору голые землекопы.