  • Обезьяны с разбитым сердцем из Эфиопии
    Огромные клыки самцов гелад предназначены не для охоты. Ими пользуются для того, чтобы драться, устрашать соперников и защищаться от хищников. Коренные зубы гелад не похожи на зубы других современных приматов — они приспособлены для пережевывания травы. Фото: Джеффри Керби, Тревор Бек Фрост
  • Обезьяны с разбитым сердцем из Эфиопии
    Лохматый самец приостановился, спускаясь утром с утеса, откуда открывается вид на Великую Рифтовую долину. Сотни обезьян, которые принадлежат к единственному виду травоядных приматов, благоденствуют на плато в центральной части Эфиопского нагорья, где местные жители столетиями заботились об охране травостоя. Фото: Джеффри Керби, Тревор Бек Фрост
  • Обезьяны с разбитым сердцем из Эфиопии
    Самка перепрыгивает через небольшой ручей с детенышем на спине (виден только его хвост). Гелады обитают в Эфиопии, однако их вымершие родственники когда-то населяли все пространство от Южной Африки до юга Европы, а по широте их ареал доходил до Индии. Фото: Джеффри Керби, Тревор Бек Фрост
  • Обезьяны с разбитым сердцем из Эфиопии
    Гелады прижимаются друг к другу, чтобы согреться. Много усилий затрачивается на сбор травы для питания — она малокалорийна, и поэтому большую часть дня гелады проводят, переползая с места на место на ягодицах. Зато руки всегда свободны, чтобы ухватить побольше пучков. Фото: Джеффри Керби, Тревор Бек Фрост
  • Обезьяны с разбитым сердцем из Эфиопии
    Когда приходит время рожать, гелады Гуассы, в иное время весьма общительные, уединяются, дабы избежать агрессии со стороны других обезьян, и затихают, чтобы не привлекать внимание хищников. Фото: Джеффри Керби, Тревор Бек Фрост
  • Обезьяны с разбитым сердцем из Эфиопии
    Когда на Гуассе вечереет, гелады устремляются вниз по склону к утесам, где они проведут ночь, чтобы не угодить в пасть леопардам, гиенам и бродячим собакам. Фото: Джеффри Керби, Тревор Бек Фрост
Природа

Обезьяны с разбитым сердцем из Эфиопии

Гелады, которых из-за необычного пятна оголенной кожи на груди образно называют «обезьянами с разбитым сердцем», все еще встречаются на охраняемом участке горной саванны.
Крейг Уэлч
23 апреля 2017 в 18:01
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На высоте 3300 метров над уровнем моря занимается рассвет, где-то внизу просыпаются обезьяны.

Адмассу Гетанэх — невысокий и худощавый в своем камуфляже — пробирается через густые цветущие травы вдоль края плато в центральной части Эфиопского нагорья. Лучи утреннего солнца поблескивают на стволе его калашникова. У его ног уходят вниз, в Великую Рифтовую долину, базальтовые столбы. Совсем скоро сотни обезьян, ночующих на этих скальных уступах, проснутся, огласив окрестности невообразимыми воплями, — и устремятся на плато, словно орда мохнатых циркачей. Но Гетанэх пришел сюда не ради этого зрелища.

Адмассу поворачивается спиной к обрыву и поднимает бинокль. «Так виднее», — поясняет он. Возможно, стаи Theropithecus gelada и не привлекают его внимания, но своим благоденствием на плато они обязаны в том числе и его заботе.

  • Обезьяны с разбитым сердцем из Эфиопии
    В природоохранной зоне Мэнз-Гуасса геладам есть чем поживиться — травостой здесь густой и обильный. Адмассу Гетанэх, бывший солдат, охраняет эту местность, выслеживая браконьеров, тайно пасущих скот или выкашивающих траву. Фото: Джеффри Керби, Тревор Бек Фрост

Пятьсот лет местные жители занимались тем же, что он делает сейчас: патрулировали границы участка горной саванны площадью более 100 квадратных километров — природоохранную зону общины Мэнз-Гуасса, или просто Гуасса. Гетанэх, бывший солдат, нанятый для этой работы, должен следить за тем, чтобы никто не воровал траву и не причинял вреда травостою.

Если вы хотите сохранить популяцию единственных в мире травоядных обезьян, то охрана горной саванны — одна из первоочередных задач. Предков Гетанэха, конечно, заботили не гелады, а проблемы собственного выживания: естественный растительный покров обеспечивает жителей гор всем необходимым. Тонкими, прочными стеблями кроют хижины, мужчины вьют из трав веревки, а женщины и дети мастерят метлы и факелы. Травой набивают матрасы (колкие черенки, считается, даже отпугивают блох).

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№163, апрель 2017).
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