Природа

Недовольные выдрята из зоопарка Брукфилд: фото

Зоопарк Брукфилд в Иллинойсе опубликовал фотографии двух детенышей канадской выдры.
National Geographic Россия
23 апреля 2017 в 14:24
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  • Недовольные выдрята из зоопарка Брукфилд: фото
    Фото: Brookfield Zoo

В феврале 2017 года в зоопарке Брукфилд в штате Иллинойс появились на свет два детеныша канадской выдры — девочка и мальчик. Сейчас они учатся плавать вместе со своей мамой и в скором времени предстанут перед посетителями зоопарка.

Мать малышей, Шарлотта, живет в Брукфилде с 2012 года, до этого она обитала в зоопарке Omaha’s Henry Doorly Zoo в штате Небраска. Отец детенышей, Бенни, приехал в зоопарк Брукфилд из штата Миссури в 2004 году.

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