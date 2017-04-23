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Недовольные выдрята из зоопарка Брукфилд: фото
Зоопарк Брукфилд в Иллинойсе опубликовал фотографии двух детенышей канадской выдры.
National Geographic Россия
23 апреля 2017 в 14:24
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В феврале 2017 года в зоопарке Брукфилд в штате Иллинойс появились на свет два детеныша канадской выдры — девочка и мальчик. Сейчас они учатся плавать вместе со своей мамой и в скором времени предстанут перед посетителями зоопарка.
Мать малышей, Шарлотта, живет в Брукфилде с 2012 года, до этого она обитала в зоопарке Omaha’s Henry Doorly Zoo в штате Небраска. Отец детенышей, Бенни, приехал в зоопарк Брукфилд из штата Миссури в 2004 году.